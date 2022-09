Abascal dice que Sánchez es “incompatible” con el bienestar y remarca que “no cabe pacto alguno” con su Gobierno

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, es “incompatible” con el bienestar y por ello ha avisado de que “no cabe pacto alguno” con él. “Cada semana un nuevo indicador nos recuerda lo que todos los españoles saben: que el gobierno de Sánchez es incompatible con el bienestar, el trabajo y la prosperidad de los españoles –ha escrito en la red social Twitter–. No cabe pacto alguno con el responsable de tanta ruina y tanta angustia”.

Desde Vox aseguran que el abono gratuito de Cercanías no puede hacer olvidar “el infierno fiscal que padecen las familias y las clases trabajadoras”. También señalan que la subvención de 20 céntimos por litro de combustible “ha sido *absolutamente insuficiente” y en cuanto a la bajada del IVA del gas recuerdan que ya se propuso en 2021 en el Senado y entonces la “excusa” del Ejecutivo para no hacerlo fue que “era un impuesto armonizado de la UE y que no repercutiría en la factura eléctrica ni del gas”. “Casi dos años después de aquella respuesta, y con máximos en recaudación fiscal, el Gobierno vende como un logro esta bajada, que VOX ha exigido una y otra vez”, insisten.