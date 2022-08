Grease: todos los protagonistas de la película que han muerto

Grease fue una película taquillera de 1978

Grease se convirtió en la película más taquillera de 1978, recaudando millones de dólares año tras año. Además, se vendieron millones de copias de su banda sonora en todo el mundo y toda una generación puede hoy tararear sus canciones, como You’re The One That I Want, Hopelessly Devoted o You and Summer Nights. Su título en inglés —traducido como “Vaselina” o “Brillantina” en algunos países de América Latina— es una alusión directa a la subcultura de los greasers, un movimiento juvenil de clase trabajadora que surgió en Estados Unidos en la década de 1950.