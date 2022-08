El Gobierno responde a la propuesta del PP de bajar el IVA al gas: “La prioridad es reducir consumo energético”

El Gobierno ha respondido a la propuesta del PP de rebajar el IVA que se aplica al gas, y ha recordado que la “prioridad” en todo el mundo ahora es reducir el consumo energético y hacer frente al “chantaje” de Putin. Así lo ha trasladado la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Pilar Rodríguez, durante una visita a la ciudad de Vigo. A preguntas de los medios sobre la posibilidad de esa rebaja impositiva, la ministra ha subrayado que el Gobierno ya está haciendo “un esfuerzo sin precedentes” y es el tercer país europeo que más dinero público destina a combatir las consecuencias de la guerra.

Al respecto, ha recordado que se han aprobado dos decretos con medidas y se han puesto en marcha ayudas para “salvar” la economía de las familias y los autonómos, además del esfuerzo en materia impositiva para rebajar la factura de la luz. “Los que hacen este tipo de propuestas deberían escuchar bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy es que el chantaje de Putin no sea efectivo y consigamos reducir el consumo energético”, ha recalcado, antes de añadir: “Sobre eso no he escuchado ninguna propuesta”.

“LIDERAZGO” DE SÁNCHEZ EN EUROPA

Isabel Rodríguez, que ha confirmado el envío de más material militar a Ucrania y la disposición a formar a tropas de ese país para que hagan un uso correcto de esos recursos, ha puesto en valor todas las medidas del Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la “guerra de Putin”. En ese sentido, ha celebrado que el presidente Pedro Sánchez “marca un claro liderazgo” en el diseño de las políticas energéticas en Europa en un momento de “absoluta adversidad” y los planteamientos de España “son escuchados, son atendidos y están paliando los efectos de la guerra”. “Frente a quienes llaman a alarmismo, al pesismismo, el Gobierno lanza un mensaje de tranquilidad. Ante la adversidad, hay abonos de transporte gratuitos, becas, reforzamiento de los servicios básicos (…) lamentamos que este combate a la adversidad lo hagamos solos, sin contar con el principal partido de la oposición”, ha expresado.

DEBATE CON FEIJÓO

Por otra parte, la ministra también se ha referido al eventual cara a cara entre Sánchez y Feijóo, y ha apuntado que no se sabe muy bien “qué es lo que quiere el PP” porque se le ha escuchado “decir de todo”. En todo caso, ha expresado su esperanza de que “esta vez se lo preparen un poquito mejor” que el Debate del Estado de la Nación, en el que “el único argumento” aportado por los ‘populares’ fue “recuperar a ETA” cuando no tenían “propuesta para el país”.

Así, ha señalado que Feijóo debe “aprovechar este fin de semana para estudiar, para no confundirse los datos”. “Incluso podría llamar a la presidenta de la Comisión, a su compañera de partido Ursula von der Leyen, y preguntarle cuál es la posición de su partido en Europa para no quedarse solo”, ha ironizado.