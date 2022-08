Vox dice que no necesita robar votos al PP ni cambiar de estrategia y seguirá trabajando como hasta ahora

El vicepresidente primero de Acción Polítca y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha reivindicado este lunes que su partido no necesita un cambio de estrategia de cara a la cita con las urnas del próximo año ni tampoco robar votos al PP, porque “el voto no es de nadie“, sino que seguirá trabajando como hasta ahora.

Buxadé ha asegurado que los de Santiago Abascal encaran el nuevo curso político y las elecciones de 2023, las municipales y autonómicas primero y las generales después, “con toda la ilusión, las fuerzas y el deseo de contribuir“, por ahora desde la oposición y confiando en que tras ello desde el Gobierno a “levantar la situación económica y social”.

“Esa es nuestra ilusión y vamos a seguir trabajando, sin grandes alharacas ni cambios de estrategia porque no hay que cambiar ninguna estrategia cuando de lo que se trata es de defender los intereses de los españoles”, ha reivindicado.

En rueda de prensa en la sede del partido en Madrid, el dirigente de Vox ha asegurado que no tienen que robar votos al PP, al que las encuestas sitúan en primera posición y creciendo mientras su formación parece estancada. “No queremos robarle los votos a nadie, porque los votos no son de nadie”, ha defendido, incidiendo en que “los españoles son libres de tomar las decisiones oportunas“.

Por su parte, Vox seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora, “estar en la calle, apoyando a los trabajadores y a los autónomos” y llevando al Tribunal Constitucional aquellas medidas que sean contrarias a la Carta Magna.

El eurodiputado, que se ha mostrado muy crítico con las encuestas defendiendo que la verdadera es que haya una convocatoria electoral, ha insistido en que su partido van a seguir “pegados a los problemas de los españoles, olvidándonos de lo que nos digan la Agenda 2030, lo que publique Davos o la Comisión Europea”.

En cuanto a las declaraciones realizadas por Macarena Olona, la que fuera candidata de Vox en Andalucía y diputada, dejando la puerta abierta a su regreso a la política, Buxadé no ha querido pronunciarse. “Le deseo que siga ese camino, que disfrute y una pronta y completa recuperación”, ha comentado, en referencia al hecho de que Olona está realizando un tramo del Camino de Santiago.

APOYO A MELONI EN ITALIA

Por otra parte, respecto a la posibilidad de que el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni se alce con la victoria en las elecciones del 25 de septiembre, Buxadá ha destacado que se trata de “un partido amigo de Vox” y ha asegurado que le alegran sus buenas perpectivas.

Si gana y consigue “configurar un gobierno alternativo al consenso ‘progre’ europeo impuesto en Bruselas“, el vicepresidente de Vox ha considerado que “será muy bueno para Italia y para toda la UE”.

El partido de Meloni hace una denuncia de los problemas en Italia “muy parecida a la Vox“, porque los dos países presentan problemas comunes, y el discurso que ambos mantienen “es de sentido común”, alejado de prejuicios y centrado en lo que necesitan los españoles, los italianos y los europeos.

“No nos vamos a mover de ese discurso“, ha rematado, brindando a Meloni “todo el apoyo para que tenga el mejor resultado posible” en su cita con las urnas.