Carne de cerdo en salsa: el clásico español que siempre gusta

Ingredientes para una carne de cerdo en salsa jugosa y deliciosa

Tal como te he comentado, en cada hogar tienen una receta particular para la preparación y disfrute de la carne de cerdo en salsa; no obstante, los ingredientes que te voy a presentar son los más utilizados; y de hecho, son los que tradicionalmente las abuelas usaban para bordar el plato. Toma nota y vayamos al paso a paso.

Los ingredientes que vas a necesitar para el deleite de 4 comensales, son: 1 kg de carne de cerdo, 1 cebolla, 4 dientes de ajo, 100 gramos de pimiento rojo, 2 zanahorias grandes, 1 hoja de laurel, 100 ml de vino blanco, sal, pimienta negra recién molida, romero fresco, aceite de oliva virgen extra y agua en cantidad necesaria.