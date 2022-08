Feijóo anuncia que el PP presentará su propio plan de ahorro energético

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado hoy que el PP presentará su propio plan de ahorro energético, un plan con “políticas energéticas” y no “improvisaciones” como las que, ha reiterado, se incluyen en el Real Decreto que ha llevado el Gobierno al pleno del Congreso. En este contexto, ha afeado a Sánchez que se apoye en el bloque “plurinacional” para aprobar el Decreto Ley de medidas de ahorro y no en el PP.

En declaraciones a los medios antes de realizar un tramo del Camino de Santiago a su paso por la ciudad de Pontevedra, Núñez Feijóo ha reiterado los motivos por los que los ‘populares’ no apoyan el Real Decreto del Ejecutivo de Sánchez. Así, ha insistido en que las medidas contempladas no han contado con el consenso ni de los sectores afectados ni de las administraciones públicas que deben aplicarlas, y ha censurado que el Gobierno se ha negado a hablar con el principal partido de la oposición.

Por contra, ha lamentado, que se apoyará para aprobar el Real Decreto “en lo que Podemos ha denominado el bloque de la mayoría plurinacional”. “Lamento que el Gobierno prefiera pactar con Bildu y con Esquerra Republicana antes que con el PP”, ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que su partido no está en el bloque “de las mayorías de los partidos que creen en la plurinacionalidad de España”, sino en el de “las mayorías de los ciudadanos”. Así las cosas, Núñez Feijóo ha anunciado que “por supuesto” el PP presentará “un plan energético y con políticas energéticas”, frente a las medidas del Ejecutivo, como “quitarse la corbata en un acto y ponérsela en el siguiente” o “apagar los escaparates de las tiendas a las 10 de la noche sin respetar la libertad de horarios”.

“IMPROVISACIÓN Y OPACIDAD”

El líder nacional del PP ha vuelto a denunciar que el Gobierno “lamentablemente” no atendió las propuestas hechas desde su partido “hace tiempo” y ahora pretende ser el primero de Europa en adoptar unas actuaciones que no han sido consensuadas. “Ante esta improvisación y esta opacidad”, ha remarcado, “el PP plantea al Gobierno sentarse para hablar y no sólo de cuestiones frívolas”, sino de medidas políticas para mejorar la producción de energía, medidas en el ámbito impositivo, o “si tiene o no sentido seguir con recaudaciones de 4.000 millones de euros por las emisiones de CO2”.