De finalista de Eurovisión a camarera para poder comer

¿Quién es Rigoberta Bandini?

¿Quién es Rigoberta Bandini?

Paula Ribo, nombre real de la cantante Rigoberta Bandini, es una artista bastante polémica que inició su carrera como cantante durante el confinamiento.

Es una Barcelonesa de 32 años de edad, que cuenta con una larga trayectoria artística, ya que se encuentra trabajando desde los siete años de edad, cuando participo en el doblaje de las películas animadas Toy Story 2, Moustruos S.A., 102 Dalmatas y el Jorobado de Notre Dame 2. Ya de grande ha participado en el doblaje de series de televisión como Friends, El mentalista y CSI.

Rigoberta Bandini se inició en mundo musical con el grupo catalán The Mamzelles en el año 2010, ya para el año 2019 había grabado como solista temas como Too Many Drugs, Que Cristo baje y el tema que la hizo viral durante la pandemia, In Spain we call it soledad, hoy tiene muy bien posicionados temas como Ay mama y perra.