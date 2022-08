Podemos dice no meterse en política ficción con el indulto a Griñán pero recuerdan: vinieron a acabar con la corrupción

Podemos prefiere esperar a que el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia completa del ‘caso ERE’ para posicionarse en público a favor o en contra del eventual indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación. Eso sí, hace gala de que nacieron como partido para acabar con la corrupción. Así lo ha manifestado este miércoles Isabel Serra, portavoz de la formación morada, en una rueda de prensa en la que ha evitado comentar si su partido es favorable a conceder el indulto a Griñán, dado que todavía no se ha solicitado formalmente al Gobierno.

“Como ese indulto no está solicitado y no hacemos política ficción, todavía no lo valoramos”, ha señalado Serra, que prefiere aguardar a conocer la sentencia definitiva, pues por ahora el Supremo solo ha revelado el fallo, que confirma la pena de cárcel para Griñán. No obstante, Podemos “nació para hacer frente a los políticas de recortes, la austeridad y la corrupción del bipartidismo, y pensamos que eso tiene que dejarse atrás”, ha expuesto.