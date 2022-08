Cómo funciona un Tamagotchi

Desde que fue lanzado originalmente en el año 1996, hemos visto algunos intentos para tratar de resucitarlo. La empresa Bandai fue la que se volvió millonaria con la venta del Tamagotchi, concebido como gadgets que contenían una mascota virtual que iniciaban su vida en un huevo que podía verse en una pequeña pantalla LCD y con el paso de los años, desean ganar dinero nuevamente apelando a la nostalgia de los usuarios.

Bandai comenzó por Japón, lanzando al mercado una nueva copia que tiene los 6 diseños originales del Tamagotchi, pero en estos momentos han creado una versión nueva de este juguete tecnológico que está orientada hacia los mercados internacionales, el Tamagotchi On.

¿Qué es el Tamagorchi On?

El Tamagotchi On es un juguete tecnológico fabricado por Bandai, que se basa en el concepto de cuidar de una mascota, pero adaptándose a los tiempos que estamos viviendo, en los que la tecnología tiende a predominar. Este dispositivo nos presenta, igual que en la década de los 90, un huevo pequeño, pero ahora la pantalla es a color y los usuarios tendrán la opción de vincular su juguete a su teléfono móvil, por medio de una app que se dedica a esta actividad y en la cual los usuarios podrán obtener “Gotchi puntos”, que dependerán de la manera en que cuide de su mascota.

¿Cuáles son las características del Tamagotchi On?

El Tamagotchi On posee una pantalla de 2,25 pulgadas, que utiliza también tecnología LCD, como el original, pero trae como novedades adicionales un sensor infrarrojo y conexión vía Bluetooth, de modo que pueda conectarse con el móvil. En Japón, la empresa sacó al mercado un modelo con NFC, pero todavía no existen planes que se hayan anunciado de lanzar este modelo al mercado mundial.

Otra novedad del Tamagotchi On es que por medio de la app será posible conectarse con amigos que también tengan este juguete, permitiendo que los dispositivos se vinculen para que las mascotas se puedan casar y traer al mundo tecnológico nuevas generaciones de mascotas virtuales. Esto quiere decir que los Tamagotcho On van a poder reproducirse, procrear y pasarle sus características propias a sus hijos.

¿Cómo se puede interactuar con un Tamagotchi On?

El Tamagotchi On también mantiene los 3 botones que lo caracterizaron cuando salieron al mercado por primera vez, por medio de los cuales los usuarios van a poder cuidar, alimentar e interactuar con sus mascotas virtuales. Las actividades que podrás hacer serán encender las luces, jugar con la mascota, darle sus medicinas cuando estén enfermos, halar del escusado cuando hayan hecho sus necesidades, comprobar su estado de salud y hasta disciplinarla si se vuelve traviesa.

Lo más importante que los usuarios deben saber es que para que el Tamagorcho On se encuentre en perfectas condiciones, hay que estar muy pendientes de alimentar a la mascota virtual y mantenerla limpia, y ella va a demostrar su felicidad con múltiples expresiones de cariño.

¿Qué es lo que hace un Tamagotchi?

Pueden realizar múltiples actividades, tales como jugar, hacer sus necesidades, dormir, comer, viajar, hacer amigos, casarse y hasta enfermarse. Hay que convenir a un Tamagotchi como una criatura virtual con necesidades propias y es bastante activa. Sobre todo ello, un Tamagotchi posee mucho carisma, por ello logran convertirse en criaturas entrañables, y eso es lo que ha generado la nostalgia que ha hecho que vuelvan a tener éxito, porque muchos de sus usuarios quieren recuperarlos.

¿Qué novedades trae el Tamagotchi On?

Entre todas las novedades que trae, se encuentra su conectividad, logrando adaptarse a esta era tecnológica de smartphones, permitiendo a los usuarios vincular su mascota virtual a su móvil. Esta característica era imposible de crear en los años 90, lo que puede hacerlos bastante atractivos para los usuarios, y aunque hemos visto muchos intentos que han fracasado por resucitar un juguete, quizás el del Tamagotchi pueda ser uno de los que va a tener éxito.

Además, incluye un juego de roles, en el que el usuario tiene que adivinar cuál será el camino por el que va a mover el Tamagotchi, viene en muchos estilos y colores, que incluyen carcasas que tienen temática de los años 90, pero también los hay con personales y programación que son originales y esta versión cuenta con siete clases distintas de mascota.

¿En qué consiste la interacción con el Tamagotchi On?

Consiste precisamente en criar a una mascota desde la etapa en que es un huevo, pasando por la niñez, hasta que se vuelve un adulto, pero la forma en que tu Tamagotchi pasará dichas etapas dependerá por entero de los cuidados y la atención que le prestes, porque si te olvidas de él, se puede no sólo enfermar sino también morir. De todas maneras este nuevo gadget trae incorporado un sistema de alertas, para que no te olvides de llevar a cabo las actividades correspondientes.

¿El diseño es totalmente nuevo?

El Tamagotchi On realmente se trata de una versión a nivel internacional de Tamagotchi Meets, que se encuentra dirigido específicamente al mercado de Japón. Pero no es el único modelo que existe, porque también tenemos el Tamagotchi Friends, que pudo llegar a España gracias a la labor de mercadeo hecha por Toys ‘R’ Us, y el TamaTown, Rama-Go o el Doraemontchi, que se trató de una idea basada en modificaciones que se realizaron con base en las aventuras de Doraemon.

Además, el Tamagotchi On trae integrada una cámara y múltiples funciones para la interactividad, como pasa con el Tamagotchi Pix, con lo que los antiguos usuarios que los tuvieron en los años 90 podrán experimentar actividades y acciones que antes no podían, y para las nuevas generaciones será un gadget simpático y bastante llamativo.

¿Cuándo va a salir al mercado y cuánto va a costar?

Por lo pronto, ya se ha dicho que saldría al mercado de los Estados Unidos, a partir del 15 de agosto de 2022, y es posible adquirirlo a través de Amazon a un costo de 59,99 dólares, lo que, sin duda, es un costo muy por encima de sus versiones de las que pudimos disfrutar hace tantos años.