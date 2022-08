Los pueblos de Galicia con las mejores orquestas para disfrutar en verano

Las orquestas en Galicia en las fiestas de pueblo y verbenas son un elemento clave para conocer la sociedad y cultura de la comunidad en verano. No hubo pueblo o parroquia que no tuviera lista la contratación de sus actuaciones. Dentro de la enorme variedad que ofrecen a la hora de salir por la noche, un elemento que no falta son las fiestas con las mejores orquestas que actúan en ellas. La Voz de Galicia ha realizado una lista de todas ellas para que puedas disfrutarlas a tope del verano. Te contamos cuáles son:

Galicia: Panorama y El Combo en Arzúa Arzúa es un municipio coruñés de Galicia. Este verano celebraron las Festas do Carme, donde actuaron Combo Dominicano y Panorama. Ritmos latinos y grandes hits del momento estuvieron asegurados, en este espectáculo. Al día siguiente, le tocó el turno de Finisterre y Cinema, que también hicieron las delicias de los asistentes. Otro de los municipios en la que también tuvo orquestas, en honor a la Virgen del Carmen, es Marín. Allí se presentó la Panorama y el día anterior, París de Noia.

