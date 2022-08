El día 21 de agosto recordamos la vida de San Pío X Papa

Nacido con el nombre de Guiseppe Melchiorre Sarto, llegó a convertirse en el Papa Pío X y fue el encargado de dirigir la primera codificación de derecho canónico en la historia de la Iglesia Católica, siendo esa una de las causas por las que es reconocido por el Santoral Católico.

San Pío X Papa

San Pío X fue el papa número 257, ejerciendo el sumo pontificado durante once años, entre el mes de agosto de 193 y el mes de agosto de 1914, siendo el sucesor de León XIII. Fue el segundo hijo del matrimonio Melchiorre Sarto, su padre Giovanni tenía como profesión ser cartero, mientras que su madre, de nombre Margarita, era costurera. Fue el propio Papa León XIII quien lo ordenó como Obispo en la ciudad de Mantua, en el año 1884, nombrándolo años más tarde como asistente al trono del sumo pontífice y luego cardenal presbítero del título de San Bernardo de las Termas.

Sus primera letras de primaria las cursó en la escuela de su población natal Realizó sus estudios primarios en la escuela de su pueblo natal, Riese, recibiendo las primeras lecciones sobre latín del párroco de esa localidad. En el año 1846 empezó su segunda enseñanza en el Liceo Classico de Castelfranco Véneto. Finalmente, en el año 1850 decidió ingresar en la vida monástica y el 20 de septiembre de ese mismo año fue tonsurado por el entonces obispo de Treviso, quien además le concedió una beca para que ingresara en el seminario ubicado en la ciudad de Padua.

Ya convertido en Papa, San Pio X se preocupó por tener una forma de gobernar a Roma promoviendo entre los católicos los valores de la vida cristiana por medio de una activa participación en la Eucaristía, en las liturgias y en las doctrinas de la fe, oponiéndose férreamente a la modernización teológica, su enfrentamiento contra el llamado laicismo. Otra cosa por la que se le recuerda es por haber sido el promotor de la primera codificación del derecho canónico en toda la historia de la Iglesia Católica que se publicaría en el año 1917, después de su fallecimiento. Aunque Pío no se trata de un nombre que comúnmente sea usado para bautizar a los bebés a día de hoy, sí que fue común entre los Papas. No obstante, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística español, en nuestro territorio hay cerca de 800 caballeros que fueron bautizados con ese nombre y si conoces a alguno, no se te vaya a olvidar felicitarlo por su santo, que probablemente también sea su cumpleaños, por la costumbre de bautizar a los niños con el nombre del santo que conformaba la lista del santoral del día de su nacimiento.

Aunque la labor de San Pío X Papa fue muy importante y debe ser conmemorada y exaltada, el día 21 de agosto el Santoral Católico también recuerda a otros beatos y santos cuyas obras y cuyas vidas son dignas también de ser recordadas por lo que representaron para la Iglesia Católica y para toda la cristiandad, entre los que podemos mencionar a San Agatónico y compañeros, Santa Basa y sus tres hijos, San Bonoso de Antioquía, Santa Ciriaca de Roma, San Cuadrado de Útica, San Euprepio de Verona, San José Dang Dinh Viên, San Luxorio de Cerdeña, San Maximiano de Antioquía, San Privado gábalo, San Sidonio Apolinar, Beato Bruno Zembol, Beato Raimundo Peiró Victorí, Beato Salvador Estrugo Solves y Beata Victoria Rasoamanarivo.