El truco para descargar un video de Youtube

Todo lo que hemos podido ver de la plataforma de Youtube es que es una enorme fuente de contenido, donde cualquier persona en el mundo puede recurrir si necesita informarse sobre algo en específico, aprender de algún tema o simplemente entretenerse es a Youtube donde suelen acudir normalmente debido a sus amplias opciones de contenido para ver y fácil uso.

Distintos modos de descarga

Quizás te ha llegado a pasar que quieres descargar algún video que te ha gustado para tenerlo siempre al alcance por si no vas a contar con internet y quieres entretenerte con algo. Al intentar descargar un video de Youtube de seguro te habrás dado cuenta que esto no puedes hacerlo por medio de la plataforma sino que necesitas ayuda externa, ya sea descargando programas externos o no.

Hay muchas maneras sencillas para llevar a cabo una descarga de un video de Youtube, la mayoría de las personas prefieren los métodos donde no es necesario contar con una aplicación para ello, ya que esto termina ocupando espacio en el ordenador o su disco duro, es por esto que el día de hoy te traemos trucos para que puedas descargar videos de Youtube sin usar una aplicación y muy poco tiempo.

Método URL

Una de las maneras más fáciles en las que puedes llevar a cabo una descarga de un video de Youtube para que puedas disfrutar de este cuando no dispongas de conexión a internet, todo lo que debes hacer para realizar el método URL es colocar https://www. Antes del URL del video de Youtube que quieres descargar y hacer click en el ss del navegador de tu ordenador.

Pasos

Luego de que hayas realizado los pasos anteriores esto te llevara de manera directa a el portal del sitio Savefrom.net, en este lugar tendrás una vista previa del video de URL que has colocado en el buscador, además de la vista previa del video también veras los diferentes formatos en los que puedes descargar el video de Youtube, será tu elección el escoger que formato es el que prefieres y listo empezara la descarga.

Método Clipconverter

Esta es otra manera de descargar videos de Youtube sin necesitar descargar una aplicación para ello, solo debes de acceder a Clipconverter, este es un sitio el cual es totalmente compatible con ordenadores, dispositivos móviles y tabletas, gracias a ella podrás descargar cualquier video de Youtube que quieras o también únicamente su audio.

Pasos

Los pasos que debes de seguir para descargar un video de Youtube en este sitio son los siguientes que te indicaremos, el paso número uno es que debes de copiar el enlace del video que quieres y luego accederás al sitio de Clipconverter, para el paso numero dos lo que tienes que hacer es pegar el URL en donde dice dirección multimedia, luego tendrás que hacer click en continuar.

Tienes la opción de cambiarle el nombre al archivo que has descargado y también el seleccionar la calidad del video, ya sea que quieras bajarle o subirle, si deseas dejar el video en la calidad predeterminada solo debes darle click a comenzar y de este modo iniciara la descarga de tu video.

Método Force Download

Otra manera de descargar videos de Youtube sin tener que recurrir a una aplicación para ello es por medio de la plataforma llamada Force Download, la cual destaca sobre los otros 2 sitios de descarga ya que es mucho más simple y fácil de utilizar, además sus pasos de uso son rápidos.

Pasos

Lo primero que debes de hacer es pegar en la bandeja ubicada en la parte inferior de la pagina la URL del video de Youtube que deseas descargar en el sitio, luego de haber hecho esto tienes que seleccionar MP4 en el apartado donde se selecciona el formato en que se quiere descargar, al hacer esto se va a abrir una pantalla que te mostrara dos opciones, tienes que seleccionar donde dice “continuar sin registrar”.

Una vez que se haya terminado el proceso de conversión del formato, solo debes de hacer click en donde dice bajar MP4 y listo iniciara tu descarga y en unos pocos minutos estará lista y tendrás tu video de Youtube siempre disponible.

Método Freemake

Otra opción para descargar videos de Youtube sin tener que recurrir a descargar una aplicación es el sitio web de Freemake, en el cual puedes descargar todos los videos de Youtube que desees, en el formato que prefieras y seleccionar entre distintos modos de resolución, para llevar a cabo una exitosa descarga solo debes de seguir a pie de la letra los siguientes pasos que te indicaremos a continuación.

Pasos

Lo primero que debes de hacer es ir a Youtube donde buscaras el video que deseas descargar, luego de haberlo encontrado tienes que copiar el enlace de este, luego de haber hecho el paso anterior tienes que entrar en la sección de la página de Freemake donde dice descargar videos de Youtube con Freemake, una vez que lo hayas hecho tienes que pegar el enlace del video que has seleccionado para descargar.

Cuando hayas pegado el enlace del video tienes que elegir el nivel de resolución del video que descargar, queda a tu elección si quieres que esta sea alta o baja, ten presente que el único formato disponible para hacer descargas en este sitio web es en formato MP4. Luego de que hayas seleccionado la resolución de tu gusto debes hacer click en descargar ahora o también descargar video sin instalación.

Método Videovor

Este método es bastante parecido a los que anteriormente te hemos mencionado, este sitio es un convertidor de medios el cual es totalmente gratuito y puedes tener acceso a él por medio de tu ordenar o tu móvil. Todo lo que debes de hacer para descargar videos de Youtube en el es buscar el video que quieres y copiar su enlace, el cual luego vas a pegar en la barra de Videovor.

Una vez hayas pegado el URL tienes que hacer click en empezar para que la descarga inicie.