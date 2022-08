Qué son los jalapeños

Si no has probado los jalapeños aun no sabes de lo que te has estado perdiendo por tanto tiempo. El jalapeño es bastante conocido y utilizado en la gastronomía mexicana, ya que para muchas recetas de este país se le agrega un toque especial y picante a la comida con él. Lo bueno de los jalapeños es que posee un nivel picante bastante tolerable sin ser demasiado fuerte, lo que lo vuelve un ingrediente bastante versátil.

Ya sea que comas jalapeños frescos, encurtidos, secos, crudos, rellenos, fritos, asados o en escabeche te encantarán, ya que su sabor picoso en todos los platos en los que es utilizado hace que tengan un sabor único y diferente sin ser demasiado fuerte lo picante.

¿Por qué los jalapeños se hicieron tan famosos?

A pesar de que cuando hablamos de los jalapeños, lo primero con lo que lo relacionamos es la cocina mexicana, realmente fue la cocina tex mex perteneciente a Estados Unidos lo que hizo que los jalapeños y las recetas donde este ingrediente se utiliza se hayan vuelto tan populares. Algo que hace que los jalapeños sean el ingrediente favorito de muchos es que es fácil de conseguir.

Características de los jalapeños

Comúnmente los jalapeños son también conocidos como cuaresmeños, y es uno de los incontables variables que hay de capsicum annuum, los cuales son un grupo muy grande donde podemos ver jalapeños, chiles, ajíes, y guindillas, y pueden ser los picantes más fuertes del mundo, pero del que hablamos en el día de hoy recibió su nombre por la ciudad de Xalapa ubicada en Veracruz en el país de México, que es su centro principal de producción.

Los jalapeños son el fruto de una planta la cual posee le mismo nombre, esta planta posee una forma alargada y chata, junto con un cuerpo algo estrecho el cual no están fino como el de las guindillas. Los jalapeños no poseen un tamaño muy grande, el tamaño promedio que suelen tener es de 5 centímetros de largo, aunque hay casos especiales donde ejemplares lograr superar esta medida y llegar a los 7 centímetros.

¿Cuándo se deben de recolectar los jalapeños?

Los jalapeños deben de ser recolectados cuando este posee un color verde intenso y brillante, claro que este puede llegar a oscurecerse dependiendo de su estado de maduración, también hay algunos tipos de jalapeños que poseen un color naranja o rojo, estos son los jalapeños más maduros. Algo muy curioso acerca de los chiles es que los más comunes se producen con jalapeños maduros que son desecados.

Cuando este chile se encuentra en estado fresco podemos ver como su textura es crujiente, algo carnosa, pero en su interior está poblado de semillas y venas de color blanco, es en el interior del chile donde acumula todo el sabor picante de este, el cual puede llegar a variar de 2.500 unidades SHU en la escala Scoville hasta 8.000.

Nivel de picante

Algo que se debe tener presente sobre los jalapeños es que el nivel de picante de estos siempre varía en función de factores como las semillas que hay en su interior hueco, también dependerá del estado del suelo en el que se plantó y el cuidado que recibió el cultivo.

El pimiento más picante que existe es el clasificado como Pepper X, el cual posee la enorme cantidad de nada más y nada menos de 3.18 millones de unidades SHU, si comparamos a los jalapeños con esta bestia picante se queda muy por debajo en cuanto a picante, pero si los comparamos con otra clase de chile como el habanero si podría decirse que posee un nivel medio.

Cultivo y producción

El origen de los jalapeños o chiles viene de América, y como te hemos mencionado anteriormente provienen de la zona de Veracruz en el país de México, donde hay una enorme variedad de pimientos, los cuales llevan años cultivándose de manera tradicional por muchos agricultores. Actualmente los jalapeños son uno de los chiles con mayor demanda en México, es por esto que se hace una producción de estos.

Para el cultivo de lo jalapeños hay miles de espaciosas hectáreas dedicadas a sembrar la planta para producir este ingrediente tan famoso en la recetas mexicanas, por lo general otras zonas además de Veracruz donde también se cultivan los jalapeños son Chihuahua y la cuenca del rio Papaloapan.

Hasta donde han llegado los jalapeños

Los jalapeños obtuvieron una enorme popularidad debido a su sabor tan único, llegando a extender a muchos lugares del mundo como Estados Unidos, donde también adoran este ingrediente, es muy solicitado en Nuevo México, California y Texas. En España se están comenzando a utilizar en platos tradicionales como las croquetas picantes.

Otros lugares del mundo donde también los jalapeños se volvieron muy conocidos y solicitados son en África, Asia y Marruecos, en varios de estos países los jalapeños gustaron tanto que se empezó a cultivar ahí y ahora hasta son exportadores de este ingrediente donde muchas veces le vende grandes cantidades a empresas españolas y europeas.

Beneficios y propiedades de los jalapeños

Igual que todos los pimientos, los jalapeños son un alimento que poseen un muy bajo contenido calórico, y uno de sus componentes principales son los carbohidratos. Las cantidades precisas de los nutrientes que los jalapeños poseen siempre van a depender y variar del tipo de guindilla, según la BEDCA recoge un ají verde le aporta a una persona unas 17 calorías por cada 100 gramos de porción comestible en crudo.

No se trata de que alimenten sino que de den sabor

Y como es de esperarse, el jalapeño no podrá aportarnos los nutrientes importantes y significativos en un contexto global de una dieta equilibrada y nutritiva, ya que por lo general las cantidades que se suelen comer de los jalapeños en su presentación de aderezos son muy pequeñas.

A pesar de que los jalapeños son un alimento bastante saludable y rico en vitaminas y antioxidantes que muchas veces te ayuda a darle ese toque especial y único a tus comidas, debemos resaltar que un aspecto positivo de los jalapeños es que son muy ricos en vitamina C y vitamina A.