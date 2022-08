American Pie: qué ha sido de sus protagonistas más de 20 años después

Jason Biggs era Jim en American Pie

El protagonista indiscutible de American Pie fue Jason Biggs, que interpretaba a Jim Levenstein. Tras la saga, el actor de 44 años nunca volvió a protagonizar una historia tan exitosa como esta. Sí, lo vimos en películas notables como ‘Un perdedor con suerte’ de Amy Heckerling, ‘Tres idiotas y una bruja’ y ‘Who We Are Now’, aunque quizás le recordemos más por su papel de Larry (el novio de la protagonista antes de entrar en prisión) en la serie ‘Orange is the new black’ de Netflix. En el 2022, apareció en varios episodios de “Ley y Orden: Unidad De Víctimas Especiales”.