Huevos al plato en el microondas: la cena perfecta que prepararás en solo cuatro minutos

Hay recetas que, pese a su sencillez, siempre suelen ser un rotundo éxito, y que pueden salvarte más de una cena o una comida apañando con lo que se tiene en la nevera. Como por ejemplo, los huevos al plato, una alternativa que viene bien todo el año, sobre todo cuando no se tiene mucho tiempo libre para pasárselo en la cocina. Lo mejor, no obstante, es que pueden prepararse en solo cuatro o cinco minutos, en el microondas. Así no hace falta pasar calor encendiendo el horno.

Te explicamos cómo hacerlo para que el resultado sea perfecto.