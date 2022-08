Muchas veces nos hemos preguntado: ¿por qué esto no tiene solución? o ¿Por qué esto no se hace de otra forma? Sin embargo, por más que sintamos que algo se puede hacer, o que un problema se puede solucionar mucho más fácilmente, no llegamos a tener esa idea del millón de dólares que puede ahorrar muchas complicaciones. O bueno, así somos algunos. Porque algunas personas viven 100 años adelantados a su tiempo, su capacidad de resolución de problemas no parece de esta era.

En este artículo, te enseñaremos algunas de las genialidades de personas que viven 100 años adelantados a su tiempo; o que simplemente vienen de otro planeta, han logrado realizar. Seguro alguno de estos inventos te puede ayudar a solucionar un problema, así que prepárate para sentirte con un IQ bajo, pero ¡alégrate! que alguien esté pensando en soluciones para problemas del día a día.