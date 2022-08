Extinguido el incendio de Verín (Orense),con 600 hectáreas quemadas, y estabilizado el de Valdeorras, con 440

La situación mejora en la provincia de Ourense donde, según ha informado Medio Rural, se ha extinguido el incendio que afectaba a Verín –que ha calcinado unas 600 hectáreas– y se ha dado por estabilizado el de Carballeda de Valdeorras, que afecta por el momento a 440 hectáreas.

Tal y como recoge el último parte facilitado por la Consellería, el iniciado en la parroquia de Verín –en más de una decena de focos diferentes– fue apagado alrededor de las 23,00 horas.

También sobre esa hora se dio por estabilizado el valdeorrés, que se originó en Casaio. Con una afectación de 440 hectáreas aproximadas, trabajan en la zona un técnico, 10 agentes, 32 brigadas, 11 motobombas, dos palas, nueve aviones y ocho helicópteros.

Además, en la provincia ourensana continúa activo el foco de Chandrexa de Queixa, que quema unas 200 hectáreas y adonde se han destinado un técnico, 12 agentes, 17 brigadas, 10 motobombas, una pala, 11 aviones y siete helicópteros.

A este se suma el de Laza, iniciado en la parroquia de Camba, y que registra la mayor quema por el momento: 1.350 hectáreas estimadas. En la zona trabajan 14 agentes, 27 brigadas, 18 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, dos aviones y tres helicópteros.

Para ambos focos –Chandrexa y Camba– ya ha sido desactivada la Situación 2 por proximidad a núcleos urbanos, activada durante la tarde-noche de este martes.

SITUACIÓN 2 EN O RIBEIRO-ARENTEIRO

Donde permanece todavía activa, como medida preventiva, es en el distrito forestal XI O Ribeiro-Arenteiro por la proximidad de los incendios de Boborás y O Irixo, ambos activos aunque “con avances en las líneas de control hacia su estabilización”.

Señala Medio Rural que los fuegos de Boborás y O Carballiño han pasado a considerarse varios focos de un mismo incendio, que quema unas 120 hectáreas y cuyo origen se ha ubicado en la parroquia de Asturenses. Allí trabajan un técnico, cinco agentes, 11 brigadas, 10 motobombas, dos palas, dos aviones y cuatro helicópteros.

Al incendio de O Irixo, iniciado en la parroquia de San Cosmede de Cusanca y que afecta a unas 450 hectáreas, se han destinado dos técnicos, nueve agentes, 38 brigadas, 28 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, ocho aviones y 11 helicópteros.

La circulación ferroviaria, que fue interrumpida este miércoles entre O Irixo y Lalín por la proximidad de varios focos incendiarios a la vía, fue restablecida de madrugada.

OTRAS PROVINCIAS

Por otro lado, en la provincia de A Coruña, la situación no registra grandes cambios. Continúan bajo control los dos focos de As Pontes de García Rodríguez, en As Pontes propiamente –con una afectación de 105 hectáreas– y en la parroquia de Vilavella –con 60 hectáreas quemadas–.

El originado en Boiro, en la parroquia de Cures, permanece estabilizado con la mayor superficie arrasada por el momento, 2.200 hectáreas.

En Pontevedra ya se ha extinguido el único foco que quedaba activo en la provincia, el de Ponte Caldelas –originado en la parroquia de Xustáns–. Según informa Medio Rural, fue extinguido pasadas las 23,00 horas y ha quemado una superficie estimada de 380 hectáreas.