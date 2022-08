Pesto casero: así se hace para que te salga como de restaurante

Luego de una larga jornada de trabajo y/o estudio no debe existir nada mejor que una rica comida casera. Sin embargo, muchas veces nos prohibimos de hacer ciertas recetas por miedo a no lograr que nos salga como la de los restaurantes. Es cierto que algunas poseen una complejidad, sin embargo, otras como la salsa pesto son realmente sencillas de hacer. Pero a no desanimarse, aquí les brindaremos la mejor receta del pesto casero.

Hacer una salsa pesto en nuestro hogar La salsa pesto es originaria de la región de Génova, en Italia. Los conocedores de esta receta aseguran que el mejor pesto sale de la albahaca de Pra. Esta es una variedad de esta planta aromática. Sin embargo, conseguirla es casi imposible, debido a que se cultiva en dicha región y que tiene denominación de origen protegida. Si quieres hacer un pesto espectacular te recomendamos que te quedes en esta nota. Aquí te contaremos cuáles son los ingredientes necesarios para hacerla y además les brindaremos un paso a paso.

