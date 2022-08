Las medidas de ahorro energético que han ‘violado’ la prevención de riesgos laborales

El plan de medidas urgentes para el ahorro energético choca con la ley

El plan de medidas urgentes para el ahorro energético presentado por el Gobierno, choca frontalmente con el decreto que regula la temperatura máxima que deben tener los lugares de trabajo cerrados para evitar el estrés térmico, un trastorno considerado enfermedad laboral y, por lo tanto, motivo de baja y de denuncia ante la inspección de trabajo.

El Gobierno, entre otras, ha decretado que en los meses de invierno, la temperatura de los establecimientos, centros comerciales, estaciones, grandes superficies, supermercados, etc. no podrá subir de 19 grados y en verano no podrá bajar de los 27 grados.