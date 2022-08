Además de Leo, cuáles son los signos más infieles del zodiaco

Leo, uno de los signos del Zodiaco más infiel

Aunque duela, es cierto. Si tienes a algún Leo a tu lado, entonces tendrás que andar con pies de plomo. Es cierto que hay una leve excepción. Un Leo es un signo que se cree que se merece más de lo que tiene. Esto es por su naturaleza de rey y de fuerza. De ahí que no son dados a perdonar una infidelidad. Si le haces daño en este terreno, entonces no va a ser sencillo que vuelva a tener confianza en ti y menos, a perdonarte.

Por eso, durante mucho tiempo se creía que realmente él no era infiel. Pero no es así exactamente. Quizás por ese toque de soberbia con el que suele contar, siempre quiere algo más. También dependerá del grado de enamoramiento. Porque si es amor real, entonces seguro que tirará su toalla. Pero sino, ten por seguro que no esperará ni tampoco le dolerá la cabeza al hacerlo. Parece que de ideas va bastante bien y además, nos la jugará con ciertas mentirijillas.