Los dos ‘9’ por los que Florentino Pérez se decanta para el Real Madrid

Florentino Pérez es un hombre muy sabio. No en vano es uno de los jefes de clubes de mayor reconocimiento en Europa y a nivel mundial. Estando al mando del Real Madrid como entidad polideportiva, el líder ha sabido tomar decisiones importantes, en el momento indicado y cuando tiene dudas. No es de los que deja las cosas para después. Y ahora que está en una disyuntiva con su once, tiene en el radar a dos “9” que podría llevarse a su plantilla.

Florentino no está convencido de lo que tiene actualmente en formación Por lo menos a nivel de un 9, ahorita Florentino Pérez tiene serias dudas. Y es allí donde el mandamás prefiere jugárselas todas en el mercado de fichajes. Si bien hace algunas semanas habían cerrado la brecha, en este momento de incertidumbre van a abrir la ventana para que llegue un jugador a sus filas. Los actuales campeones de España y Europa se sienten conformes con el equipo que tienen, pero ante las dudas con unos que otros jugadores, prefieren no arriesgar y buscar alternativas.

