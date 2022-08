Rodrygo Goes: “He crecido en todos los aspectos, creo que esta temporada voy a estar mejor”

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes reconoce que ha “crecido en todos los aspectos” desde su llegada al conjunto madridista y por ello cree que en esta temporada que está a punto de comenzar va a estar “mejor” incluso que en la anterior “He crecido en todos los aspectos. Entreno y trabajo cada día para mejorar como persona y como jugador. Ahora soy más maduro, me relaciono con gente más mayor que me enseña muchas cosas. Como jugador también, jugando con los mejores del mundo, cada día voy aprendiendo y mejorando”, señaló Rodrygo en una entrevista a los medios oficiales de la UEFA recogida por la web del Real Madrid con motivo de la disputa de la Supercopa de Europa la semana que viene ante el Eintracht.

El joven futbolista de 21 años quiere “cada día marcar más goles, asistir y jugar más”. “Creo que estoy mejorando y jugando mejor cada temporada. En mi primer año creo que estuve bien, en el segundo no pude jugar mucho por una lesión grave y en el tercero estuve mejor. En la próxima temporada, creo que voy a estar mejor que en las anteriores”, advirtió. De todos modos, no le gusta ponerse “metas” ni “pensar en marcar un número de goles o asistencias”. “En lo único que pienso es en ser mejor que la temporada anterior. Quiero jugar mejor en el partido siguiente, esas son mis metas”, confiesa el internacional.

Además, pese a estar en un club como el Real Madrid, ve “más divertido jugar con presión”. “Jugar sin que haya nada en juego no tiene gracia, especialmente cuando hablamos de deportes y competitividad. Es bueno tener esa presión”, recalcó Rodrygo. El delantero “todavía” no se puede “creer” que ha ganado ya la Liga de Campeones. “Jugar en el Real Madrid y ganar la Champions siempre ha sido uno de mis mayores sueños y lo he conseguido con sólo 21 años. Creo que es difícil asimilar que lo he logrado, pero no sólo por la Champions, ya he ganado la Liga dos veces y otras dos veces la Supercopa de España. Creo que no ha podido ser mejor”, aseguró.

El brasileño elogia una vez más la figura de Luka Modric, al que ve casi “como un padre” y con el que “resulta mucho más fácil jugar por la calidad que tiene”, y tampoco se olvida de Carlo Ancelotti, un técnico que “tiene éxito allá donde va”. “Aquí no podía ser diferente. Ha hecho un trabajo espectacular con nosotros desde el día que llegó, siempre recuerdo todo lo que nos dijo durante la pretemporada, los consejos que nos dio. Durante la temporada el equipo siguió creciendo y mejorando, tuvimos pocos momentos malos y al final todo salió bien”, añadió sobre el italiano.

Ahora, el siguiente objetivo es la Supercopa de Europa de la semana que viene ante el Eintracht alemán. “Nunca he jugado una y va a ser muy especial para mí. En todas las finales, olvidamos el nombre de la competición y sólo queremos ganar, siempre salimos a ganar, es la mentalidad de nuestro equipo”, sentenció.