Cómo instalar Clash mini

Si tu teléfono móvil es un dispositivo Android y te gusta en Juego Clash mini, entonces este artículo es especialmente para ti, porque te vamos a enseñar cómo puedes descargar a instalarlo para que puedas disfrutar y jugar donde quiera que te encuentres.

¿Qué es Clash mini?

Se trata de un videojuego de estrategia que se puede descargar en dispositivos que funcionen con sistemas Android e iOS, en la modalidad de multijugador o para un solo jugador, desarrollado por la empresa Supercell, que conjuga el videojuego Clash Royal con el videojuego Clash of Clans, pero en miniatura con visión en 3D.

Su versión Beta se probó a partir del 08 de noviembre de 2021 en Hong Kong, Filipinas, Chile, Sri Lanka, Singapur, Canadá, Islandia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, resultando todo un éxito, así que una vez que se corrijan los errores se pasará al siguiente nivel. Ahora está disponible en España y es probable que si lo pruebas te vuelvan un fanático, pero esta versión beta todavía no se encuentra disponible para todos los smatphones, aunque si tienes Android, puedes probarlo.

¿Desde dónde se puede descargar el videojuego Clash mini?

Normalmente es posible descargarlo desde Google Play, pero si no puedes hacerlo desde allí, existe una manera de descargarlo desde un repositorio de terceros para poder bajarlo. No obstante, tenemos que hacerte una advertencia y es que descargar la APK de este videojuego podría resultar un riesgo para tu smatphone, porque en función de la página web desde la cual lo descargues, podría resultar que el archivo sea inseguro o se encuentre infectado con un malware, así que debes poner atención a ello.

Para nuestra recomendación de cómo descargar el videojuego Clash mini, hemos tomado como referencia una página de descarga de APK que está considerada como una de las más seguras. El archivo APK es como un archivo EXE de Windows y al bajar uno a un dispositivo Android, se podrá instalar de forma manual este videojuego.

¿Cómo puedo instalar el videojuego Clahs mini en mi dispositivo Android?

Por lo que respecta a la última versión, lo que te recomendamos es que ingreses en el perfil de videojuego Clash mini en la página web de UpToDown, si no puedes descargarlo desde Google Play, porque es un APK muy segura en la que suelen subirse todas las versiones existentes de prácticamente todas las Apps que se encuentran disponibles para Android y proceder a instalarlos manualmente.

UpToDown es una página bastante sencilla, y lo único que se requiere que hagas desde tu Smartphone con sistema operativo Android, es ingresar en esa página y pinchar en donde dice ‘Última versión’ que va a aparecer en la parte inferior de la descripción del videojuego.

¿Qué pasos se deben seguir a continuación?

Cuando haya abierto la última versión, aparecerán los datos relacionados con el número de la versión de que se trate. Una vez que esa información se despliegue lo que hay que hacer es pinchar sobre el botón que dice ‘Descargar’ que aparece en color verde más debajo de la descripción y de la publicidad. En este paso debes poner especial atención en no pinchar en un botón que se encuentre dentro de alguno de los banners sobre publicidad.

Darle a ‘Aceptar’

Al pinchar sobre el botón ‘Descargar’ es posible que tu navegador te solicite permiso para proceder a ejecutar la descarga y lo que tienes que hacer es dárselo. Es posible que tu navegador te advierta que ese archivo puede ser sospechoso o peligroso, pero, como te indicamos antes, si lo bajas desde UpToDown no tendrás problemas, así que autoriza la descarga.

Ahora pinchar sobre ‘Abrir’

Cuando lo hagas, en la sección inferior va a aparecer el indicador de descarga y cuando ésta termine, debe darte la opción para abrir el archivo. Ahora bien, esta opción dependerá de tu navegador, pero si usas Edge o Chrome, todo lo que te hemos indicado te va a aparecer en la sección inferior.

El último paso es pinchar sobre ‘Instalar’

En el momento en el que pinches sobre la opción ‘Abrir’, va a aparecer un mensaje en el cual te van a preguntar si deseas instalar esa app. Es necesario que aceptes que lo quieres instalar, aunque si se trata de la primera ocasión en que lo descargues, es probable que tu Smartphone te lleve hasta la sección de ajustes para que procedas a darle permiso a tu navegador para que los archivos se instalen.

Y eso es todo lo que debes hacer. Una vez que hayas cumplido estos pasos la instalación se llevará a cabo de manera completa y al terminar podrás comenzar a jugar con el Clash mini, simplemente pinchando encima de la opción ‘Abrir’ o buscando donde se encuentra el acceso directo para que puedas ingresar en el juego, que es un acceso igual al de los demás videojuegos que hayas instalado anteriormente, a través de la caja de las apps.

Algo que debemos advertirte es que es posible que el juego no se descargue en español, sino que lo haga en inglés, y ello se debe a que lo estás descargando desde una APK de un tercero externo, pero no es tan difícil de entender, sobre todo si ya has jugado Clash Royale o Clash of Clans, pero en una versión que te va a resultar mucho más divertida y con las mini figuras en 3D.

¿Qué sucede si tengo la opción de instalarlo desde Google Play?

No existe diferencias en cuanto a las posibilidades de disfrutar del juego, salvo la de que desde Google Play puede ser que se descargue en idioma español, pero lo que si podemos confirmarte es que descargarlo desde las apps de Google Play puede resultar un poco más complicado que hacerlo desde la APK de UpToDown.

Cualquiera sea el método por el que lo hayas podido descargar e instalar, no nos cabe duda de que tendrás muchas horas de diversión y de entretenimiento con el videojuego de Clash mini y debes empezar a disfrutarlo como lo hacen miles de jugadores en el mundo.