Cómo hacer el helado Magnum en casa más saludable

Ingredientes para preparar el más rico Magnum casero saludable

Para la preparación del más delicioso helado Magnum, no necesitarás de ingredientes raros ni tampoco una extensa lista de materiales. Todo lo puedes conseguir en cualquier mercado y además, no se trata de ingredientes costosos. Toma nota de lo que vas a necesitar y prepárate para prepararlo y disfrutarlo. No te puedes perder ningún detalle.

Los ingredientes que vas a necesitar son: 2 plátanos, 200 gramos de queso mascarpone, 100 gramos de yogur griego (puedes usar tu yogur griego casero preparado sin yogurtera), 2 cucharadas de crema de anacardos y 60 gramos de eritritol.