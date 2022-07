Ortuzar dice a Sánchez que el PNV es “leal”, pero le pide que pase de las “buenas palabras huecas a los hechos”

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado a Pedro Sánchez que su partido es “leal” y cumple sus compromisos, por lo que ha reclamado al presidente del Gobierno y a su equipo la misma actitud hacia el PNV y que pasen “de las buenas pero huecas palabras, a los hechos”. “Septiembre está a la vuelta de la esquina. Esperemos que, esta vez sí, aprueben el examen que vamos a hacerles”, ha advertido, para mostrar su deseo de que lo aprueben, “pero tienen que aprovechar agosto”.

Por otra parte, ha criticado la “intolerante y despiadada” pelea de la izquierda abertzale por el “control político de los jóvenes”, a la que ha acusado de moverse por las “txosnas y el dinero”. “Se pegan por poner txosnas, y se pegan por el dinero que en esas txosnas recaudan… vaya país nos iban a construir estos”, ha destacado.

Ortuzar ha hecho estas declaraciones este domingo en Bilbao, en un acto político con motivo del 127 aniversario de la fundación del PNV, donde ha pedido a Sánchez que se cumplan los acuerdos, que se agilice el traspaso de todas las competencias pendientes del Estatuto, que se hagan las inversiones acordadas, que se ejecuten los proyectos previstos y que se den pasos para la presencia de Euskadi y sus selecciones deportivas en el ámbito internacional. La cita ha contado con la presencia de los consejeros jeltzales en el Gobierno Vasco, así como de cargos institucionales y del partido.

Además, Ortuzar ha exigido que no se hagan leyes españolas que “invadan competencias vascas”, que se empiece a hablar del modelo territorial del Estado y se busque una solución a los deseos de Euskadi y Cataluña “desde el respeto a los diferentes sentimientos nacionales de pertenencia”.

DEBATE DEL ESTADO

En su intervención, Ortuzar ha aludido a las palabras del presidente del Gobierno en el debate del Estado de la nación, donde quiso trasmitir la idea de que “todo iba estupendamente, no había problemas, y si los había no eran creados por él”.

“No había problemas de relación con los socios. No había problemas en el cumplimiento de los acuerdos firmados, entre otros, con el PNV. No había que modificar la línea de acción del Gobierno porque se alineaba con Europa. En fin, todo miel sobre hojuelas. Pero la realidad es otra”, ha advertido.

Según ha subrayado el líder del PNV, los propios acontecimientos y las medidas que ha tomado Sánchez justo después del debate “demuestran que hay problemas externos e internos que deben ser abordados con acierto y valentía, más allá de ese empeño un tanto pueril en demostrar más perfil izquierdista que nadie”.

Tras apuntar que la “derecha española mediática” está intentando “enredar” para distanciar al PNV del Gobierno, diciendo que Bildu les está “comiendo la tostada en Madrid”, ha reiterado que el PNV apostó por el Gobierno Sánchez al inicio de la legislatura y lo sigue haciendo.

LEALES Y CUMPLIR COMPROMISOS

“Somos leales y cumplimos nuestros compromisos. Creemos que hay una mayoría suficiente para hacer cosas y hacerlas bien, para aprovechar el tiempo y promover reformas, reformas de calado, no medidas cosméticas como las que estamos viendo. Somos partidarios de dar la máxima estabilidad a las instituciones en un momento económico tan complicado”, ha aseverado.

Frente a quienes “parecen estar en el ‘cuanto peor mejor’ y quieren forzar elecciones”, Andoni Ortuzar ha resaltado que el PNV es partidario de gobernar “con determinación y poner en marcha medidas para paliar la crisis y las incertidumbres que hay en el horizonte”. “Para eso vamos a dar todo nuestro apoyo y saber hacer. Estamos a tiempo, es posible reconducir la situación”, ha señalado.

Por ello, ha enfatizado que el PNV quiere que la acción de gobierno “vaya bien, pero Sánchez y su equipo deben pasar de las buenas pero huecas palabras a los hechos”, cumpliendo los acuerdos suscritos con los jeltzales.

PELEA EN LA IZQUIERDA ABERTZALE

Por otra parte, el dirigente nacionalista ha aludido al “espectáculo poco edificante” visto estos días con “peleas entre jóvenes, intentos de vetos a personas en recintos festivos por ser ertzaina, agresiones a personas al grito de zipayo, trifulcas por quién puede o no puede poner txosnas…”.

“Vemos también un intento de apropiación, por parte de unos y otros, del conjunto de la juventud vasca, que, afortunadamente, es mucho más grande, más plural y más sensata que estos grupos ideologizados e intolerantes. Y, detrás de todo ello, una despiadada pelea por el control político de los y de las jóvenes”, ha alertado, para lamentar la “pelea bastante intolerante, nada democrática y en la que brillan por su ausencia los valores positivos que se suponen a una juventud sana”.

“Si no fuera porque todo esto es grave y preocupante, no me digáis que no es chusco que estos que vienen a hacer la revolución y a cambiar el sistema, estos que nos llaman a nosotros ‘la élite’ y ellos son el ‘nuevo proletariado’, estos a los que se les llena la boca con discursos de ética comunista, luego se pegan por poner txosnas, y se pegan por el dinero que en esas txosnas recaudan. ¡Vaya conciencia de clase! ¡Vaya altura de debate! Txosnas y dinero, y luego dirán que nosotros somos el opio del pueblo”, ha señalado ante cientos de seguidores reunidos en los Jardines de Albia, junto a Sabin Etxea.

Ante estos hechos, ha reclamado a los dirigentes de la izquierda abertzale que no se pongan “de perfil, como que no va con ellos”. Asimismo, para evitar las acusaciones contra el PNV de que utiliza políticamente estos sucesos, ha dicho que “la mejor manera de que nadie pueda utilizarlos, es que no sucedan”. “Así que manos a la obra: cada uno tiene que superar sus contradicciones y esta les corresponde a ellos”, ha agregado.

“DEFLACTACIÓN DEL IPRF”

A largo de su discurso, el líder jeltzale también se ha referido a la deflactación en el IRPF acordada por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, que ha calificado de “pionera, necesaria, acertada y valiente”.

Según ha explicado, esa decisión de las instituciones vascas se va a traducir en que la ciudadanía vasca va a poder disponer de “un poco más de dinero en los bolsillos para hacer frente a la carestía de la vida y a esa inflación que sigue disparada”. “Va a afectar positivamente a toda la sociedad, vamos por el buen camino, hay dificultades, pero también hay respuesta vasca a esas dificultades, y la seguirá habiendo. Es nuestro compromiso firme ante la sociedad vasca”, ha resaltado.

En esta línea, ha indicado a sus seguidores que salir de esta es tarea “de todos y todas”, pero les ha asegurado que las instituciones vascas y el PNV se van a “volcar en poner soluciones y medidas para salir bien y para salir juntas y juntos sin dejar a nadie atrás”.

“Estad tranquilas y tranquilos, pero atentos, el Partido está bien. Muy bien, diría yo. Sabemos lo que viene y lo que tenemos que hacer. Tenemos la ilusión, las ideas y la fuerza que hay que tener para tirar hacia adelante. Eso sí, os necesitamos a tope”, ha indicado a la afiliación presente en el acto.

“NO GASTARLO TODO”

Asimismo, ha instado a los asistentes a disfrutar de las vacaciones, pero ha advertido de que septiembre será “importante” y por ello hay que prepararse por “si vienen duras, de tal forma que cada uno tendrá que afrontar con responsabilidad e inteligencia las dificultades”.

“Esto no es solo tarea de los gobiernos, de las instituciones… es tarea de todos y tiene que haber respuesta social y ciudadana en términos de ahorro, de consumo responsable”, ha indicado, al tiempo que ha pedido “no gastarlo todo en vacaciones” y “dejar algo” para el Alderdi Eguna y para “otoño, por si vienen mal dadas”.