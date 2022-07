La famosa a la que Telecinco no volverá a invitar al ‘Deluxe’ 

La versión Deluxe de Sálvame está a punto de cumplir 13 años de existencia, aunque no vive uno de sus mejores momentos de audiencia. Se emite en la noche de los sábados desde hace años y no consigue contar con invitados de renombre. De hecho, una famosa iba a acudir al programa, pero acabó echándose para atrás.

Este no ha sido el único desplante que les ha hecho esta mujer a lo largo de los últimos años, por lo que la van a nombrar “persona non grata” en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez. A continuación, te desvelamos quién es la famosa que Telecinco no volverá a invitar al Deluxe.