13 películas de 15 países distintos competirán por el Premio Kutxabank-New Directors en el Festival de San Sebastián

Un total de 13 producciones de 15 países se disputarán el Premio Kutxabank-New Directors del Festival de San Sebastián, que celebrará su 70ª edición del 16 al 24 de septiembre. Del total de trabajos elegidos, doce son óperas primas y una es la segunda película de su autora.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la directora de la Red Gipuzkoa de Kutxabank, Ainhoa Arruabarrena, han explicado los detalles de la sección en una rueda de prensa en la capital guipuzcoana.

La directora turca Jeanne Aslan (Sorgun, 1976) y el realizador francés Paul Saintillan (Versalles, 1971) son dos de los cineastas que mostrarán su debut en New Directors. Ambos codirigen ‘Fifi / Spare Keys’, la historia de una adolescente que durante el verano entabla una relación con el hermano de una amiga.

La nicaragüense Laura Baumeister (Managua, 1983) presentará su primera película, ‘La hija de todas las rabias’, un relato sobre una niña de ocho años que sobrevive en un vertedero. El filme ha sido realizado gracias en parte al apoyo del Festival de San Sebastián, donde obtuvo, entre otros, el premio al mejor proyecto del VIII Foro de Coproducción Europa-América Latina (2019) y el Premio de la Industria WIP Latam (2021).

Por su parte, el director de la República de Moldavia Ion Bors (Chisinau, 1990), que el año pasado se alzó con el Premio de la Industria WIP Europa y el Premio WIP Europa gracias a su primer largometraje, ‘CARBON’, participará con esta comedia negra ambientada a principios de los años 90 durante la guerra de Transnistria.

La cineasta danesa Katrine Brocks (Copenhague, 1989) concursará con su primer filme de larga duración, ‘Den Store Stilhed / The Great Silence’, que trata sobre una joven novicia que recibe la incómoda visita de su hermano gemelo en el convento.

La actriz rusa afincada en Francia ‘Dinara Drukarova’ (San Petersburgo, 1976) presentará su primer largometraje tras la cámara, Grand Marin. Ella misma interpreta a la protagonista, una mujer que lo deja todo para embarcar en un pesquero y poner rumbo a los mares del norte.

Asimismo, la cineasta suiza Carmen Jaquier (Ginebra, 1985) se estrenará en el largometraje con ‘Foudre / Thunder’, el retrato de la emancipación de una mujer en la Suiza de principios del siglo XX.

‘Jeong-sun’ supone el estreno como directora de Ji-hye Jeong (Busan, 1995), que ganó la competición coreana en el Festival de Jeonju con este filme sobre una mujer que inicia una relación secreta con un compañero de la fábrica en la que ambos trabajan.

El cineasta japonés Takeshi Kogahara (Nagasaki, 1982) también mostrará su debut en el largometraje bajo el título de ‘Nagisa’, la historia de amor entre un hermano y una hermana separados por la fatalidad.

Además, la directora y productora Rocío Mesa (Granada, 1983) participará en New Directors con ‘Secaderos’, su primer largometraje de ficción, una historia teñida de realismo mágico que transcurre entre secaderos de tabaco.

La terna de directores formada por Masahiko Sato (Shizuoka, 1954), Yutaro Seki (Kanagawa, 1987) y Kentaro Hirase (San Francisco, 1986) se estrena con ‘Miyamatsu to Yamashita / Roleless’, que aborda las vicisitudes del operario de un teleférico que también trabaja como extra de cine.

Por su lado, el realizador indio Parth Saurabh (Darbhanga, 1993) presentará su primera incursión en la dirección, ‘Pokhar Ke Dunu Paar / On Either Sides of the Pond’, que sigue a una pareja que, debido a las dificultades económicas causadas por la pandemia, regresa de Delhi a su ciudad natal, donde su relación comienza a deteriorarse.

Además, el croata Josip Zuvan (Trogir, 1987) exhibirá su debut, ‘Garbura / Carbide’, protagonizada por dos amigos inseparables que tratan de preservar su amistad frente a las rencillas que mantienen sus respectivas familias.

Todos estos títulos se suman al primer largometraje de Maria Elorza (Vitoria-Gasteiz, 1988), el ya anunciado ‘A los libros y a las mujeres canto’, construido en torno a un ejército anónimo y desarmado de mujeres que cuida de los libros.

Las trece películas, a las que se sumará algún título más, optan al Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros repartidos a partes iguales entre el director o directora y la distribuidora de la película en España. El Premio Kutxabank-New Directors está patrocinado por Kutxabank, colaborador oficial del Festival.

El Jurado Premio Kutxabank-New Directors es el encargado de valorar y premiar estas películas. Los trabajos correspondientes a la sección de New Directors son candidatos también al Premio TCM de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

Desde el certamen donostiarra han recordado que New Directors es un ejemplo de la apuesta del Festival de San Sebastián por los nuevos talentos, “pero no el único, puesto que se programan primeras y segundas obras en prácticamente todas las secciones, y también se muestran primeros trabajos en Nest, la sección competitiva de cortometrajes de estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo”.

Además, el Zinemaldia lidera junto a Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola el programa de apoyo a proyectos audiovisuales innovadores Ikusmira Berriak, que contempla un plan de residencias artísticas.