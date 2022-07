La razón por la que nunca deberías tirar el líquido de las aceitunas

Qué contiene el líquido de las aceitunas

El líquido de los botes y latas de conservas, en este caso la aceituna, está formado por agua, sal y por ácido ascórbico para que no pierdan color. La misión de este líquido de cobertura es conservar, sazonar y distribuir el sabor por todo el alimento. Los desechos de los botes, por ley, no pueden contener sustancias dañinas para la salud. Esto no quiere decir que todos los líquidos de las conservas​ sean aptos para el consumo.