MYHYV: el drama de esta concursante tras perder la custodia de su hija

El calvario de esta concursante de MYHYV

Totalmente derrumbada, Jennifer, que saltó a la fama por ser concursante de MYHYV, ha contado cómo se quedó prácticamente en la calle de un día para otro, pero al final ha conseguido salir adelante. Sin embargo, su verdadero calvario empezó realmente cuando firmó el convenio regulador de visitas de la custodia, un documento que no leyó bien ni entendió a la perfección fiándose de su ex, y ese fue su mayor error: “No pensaba que la persona a la que quería me haría algo así”, ha dicho completamente rota, y asumiendo que entonces seguía enamorada de él.