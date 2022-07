Maestre advierte que nadie de Más Madrid retirará las banderas LGTBI de sus balcones y pedirán la nulidad del auto

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha advertido que nadie del grupo retirará las banderas LGTBI de sus balcones en el Edificio de Grupos, en el número 71 de la calle Mayor, y que pedirán la anulación del auto judicial.

Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 18 de Madrid ha estimado la medida cautelarísima presentada por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith, acordando la retirada provisional de las pancartas/banderas LGTBI en el Edificio de Grupos.

La medida, interpuesta contra el Ayuntamiento de Madrid, se mantiene mientras no se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso y sin que esta decisión suponga prejuzgar el fondo del asunto, recoge el texto judicial, fechado el pasado 22 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press.

Más Madrid pedirá la nulidad del auto por no emplazarles. Tal es así, explica el principal grupo de la oposición, que Más Madrid “tendría que haber sido emplazado como interesado y no lo ha sido” ya que el Gobierno municipal no les “ha dado esa opción”.

“Exigiremos que nos tengan por personados para defender el derecho y el deber que tienen las instituciones a promover los principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, ha avanzado la edil. “Usaremos todas las vías posibles en Derecho para garantizar el cumplimiento de la legalidad respecto a la bandera LGTBI”, ha asegurado la concejala.

“Es inaceptable que se nos obligue a quitar de los balcones municipales banderas que simbolizan la libertad y la diversidad. Es un enorme paso atrás”, ha lamentado Rita Maestre en un comunicado, en el que critica que “el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida no ha movido ni un dedo para impedir este auto de cautelares”.

Maestre ha cargado contra Almeida, quien “ha emprendido una guerra contra esta bandera que une a los madrileños y que está tan arraigada en la ciudad como símbolo de la diversidad de Madrid”. La concejala ha recodado que el Grupo Municipal Popular votó a favor en el Pleno la propuesta de Vox para retirar esas banderas.

“Madrid es la capital del Orgullo, una ciudad moderna e inclusiva y Más Madrid va a defender estos valores que representan a nuestra ciudad”, ha insistido Maestre.