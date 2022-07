Así puedes quitar el buzón de voz

Algo que les sucede a todas las personas al cambiar de compañía móvil es que se activa el buzón de voz, y queda la notificación en el teléfono de buzón de voz sin poder eliminarse hasta que entres al buzón de voz. Lo que muchas compañías telefónicas no saben es que la mayoría de los usuarios no quieren ni necesitan el buzón de voz en sus móviles.

Si te consideras una persona que no requiere que sus llamadas sean desviadas al contestador del teléfono cuando no puede contestar, pon mucha atención a la siguiente información que te daremos, ya que te servirá para saber cómo puedes desactivar el molesto buzón de voz de tu teléfono de una manera muy sencilla.

¿Qué es el buzón de voz?

El buzón de voz es un servicio que ofrecen muchas compañías telefónicas a sus clientes, y este sirve para poder desviar las llamadas hacia el contestador de una manera totalmente automática, esto siempre y cuando la llamada no pueda ser contestada por cualquier que posea el usuario.

Origen del buzón de voz telefónico

El buzón de voz viene de los teléfonos fijos de hace muchos años atrás, cuando en ese momento era de vital importancia, ya que no existía el identificador de llamadas ni los registros de llamadas perdidas, por esto el único modo de saber quien había realizado una llamada y no logro comunicarse era mediante el buzón de voz el cual les permitía a las personas grabar mensajes de voz para que luego se escucharan.

En la actualidad no es necesario el buzón de voz

Hoy en día no es necesario el uso de los buzones de voz en los teléfonos ya que estos cuentan un registro de llamadas perdidas, el cual te indica quien te llamo y no logró comunicarse contigo debido a que no fue atendida su llamada y se perdió, además lo que usualmente hacen las personas cuando realizan una llamada y esta no tiene respuesta es que envían un mensaje e texto indicando el motivo de su llamada.

Es por esto que el buzón de voz actualmente ha quedado por completo obsoleto y es raro las veces que es utilizado, la verdad es que para la mayoría de las personas el buzón de voz se ha vuelto un verdadero fastidio del cual se quieren deshacer de una buena vez por todas.

Las compañías telefónicas donde puedes desactivar el buzón de voz

En caso de que te hayas decidido a eliminar el buzón de voz de tu teléfono hoy traemos para ti los pasos fáciles y sencillos para que lo hagas, pero antes debes informarte primero de si tu compañía móvil lo permite, a continuación te diremos los nombres de las compañías telefónicas de las cuales se puede desactivar la opción del buzón de voz.

Las compañías telefónicas donde se puede eliminar el buzón de voz del móvil son Movistar, Orange, Simyo, Vodafone, Jazztel, Yoigo, Virgin, MásMóvil, DIGI Mobil, Lowi, R, Tuenti, Pepephone, Euskaltel y Telecable. Ahora te hablaremos de cada una de estas compañías móviles y sus buzones de voz con más detenimiento.

Movistar

Como era de esperarse Movistar le ofrece a sus usuarios un buzón de voz, el cual tiene un estilo más personalizado a los demás del mercado, ya que este da la opción de poder elegir cuales condiciones pueden ponerse en marcha, y en caso de quererlo se puede desactivar el buzón de voz de una manera parcial únicamente para cierto tipo de llamadas que sean recibidas.

Las posibilidades que tienes en tus manos si eres un usuario perteneciente a Movistar es que podrás desactivar el buzón de voz de Movistar a través de tu cuenta online, solo debes de ingresar en la web Mi Movistar, una vez ahí deberás de entrar en Mis productos, luego gestión de líneas y finalmente veras la opción de buzón de voz.

Si quieres un modo más sencillo de desactivar tu buzón de voz en Movistar puedes hacerlo realizando una llamada al 22500.

Vodafone

Esta compañía francesa es mucho más amplia en cuanto a opciones para desactivar el buzón de voz, solo que esta compañía llama al buzón de voz como contestador móvil.

La primera opción para desactivar el buzón de voz de la compañía Vodafone es el descargar la aplicación gratuita de Mi Vodafone, la cual se encuentra disponible para dispositivos IOS y Android. Estando en el menú lateral de lado izquierdo deberás de hacer click en Más Servicios, luego ingresaras a Contestador y una vez ahí empezaras a desactivar la casilla que corresponda al buzón de voz.

El segundo método para desactivar el buzón de voz es hacerlo de modo directo desde el sitio web de Mi Vodafone, una vez ahí entraras en Productos contratados, luego a Opciones y configuración, después harás click en la opción de contestador donde podrás desactivar el buzón de voz.

Orange

Para aquellas personas que son usuarios de la compañía telefónica de Orange también tenemos varias opciones para poder desactivar el buzón de voz de tu dispositivo, ahora pon mucha atención a las siguientes opciones que te mostraremos.

La primera opción para desactivar el buzón de voz de la compañía telefónica Orange es el descargar la aplicación de Orange la cual está disponible para dispositivos IOS y Android, una vez que la descarga esta lista tienes que ingresar en Configuro mi línea, después de esto entraras en Buzón de voz y por ultimo Desvió de llamadas, cuando estés en esta opción tienes que desactivar y hacer click en solicitar para que sirva.

El segundo método para desactivar el buzón de voz en ingresar en tu área de cliente por medio de la pagina web Mi Orange Área de Clientes, aquí deberás de entrar en la opción de Servicio de llamadas y datos, aquí tendrás que desactivar el buzón de voz.

Jazztel

No muchas personas lo saben pero Jazztel es propiedad de Orange, por esto posee el mismo sistema para poder desactivar el buzón de voz, pero también incluye otras alternativas.

Si deseas eliminar el buzón de voz de tu dispositivo lo que puedes hacer es realizar una llamada al ##002#.