Cómo deshacerte de las avispas con una cerveza

Las avispas y el verano

El verano tiene muchas cosas buenas: el buen tiempo, las vacaciones, la playa, la piscina… En fina, nada nuevo bajo el sol (nunca mejor dicho). No obstante, también tiene sus inconvenientes o, mejor dicho, sus incomodidades. Y no, no hablar de las olas de calor que este año están azotando con furia España. Se trata de los insectos.

Es en época estival cuando animalillos como las avispas (entre otros) pueden hacer que un día de campo, o una excursión a algún sitio una auténtica tortura.