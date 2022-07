Series de origen español que no pasaron de la primera temporada

No todas las series que empiezan pasan de la primera temporada, es más, podríamos afirmar que la mayoría de ellas no lo hacen y que solo algunas llegan a la segunda o a la tercera temporada (ni que decir a más). No todas gustan a la mayoría de la audiencia, ¿No es cierto? Y es que cuando una serie sale a la televisión no le basta con tener un público seleccionado, sino que necesitan tener una buena audiencia para poder continuar con la producción.

La cuestión es que esto le ha pasado a muchas series españolas que no han conseguido superar la primera temporada. ¿El motivo concreto? No sabemos si ha sido por falta de audiencia, de presupuesto o por un mal guion.

Sea como sea, hay series que no han llegado ni a emitir la primera temporada completa, es decir, que han cortado la emisión a la mitad, aunque hay que aclarar que estas son las que menos. A continuación vamos a conocer las series españolas que no superaron la primera temporada a pesar de las expectativas que habían puesto en ellas los productores, los actores e incluso la audiencia, eso sí, ninguna es de Netflix o HBO.