Las casas más grandes (y caras) de los famosos

El dúplex de Borja Thyssen y Blanca Cuesta

El hijo de la Baronesa Thyssen ha adquirido recientemente un dúplex precioso por un precio de 1,5 millones de euros, una auténtica barbaridad, en la playa de Talamanca, en Ibiza. Está dentro de una urbanización de lujo y muy exclusiva, ya que otros famosos también han adquirido una casa en este recinto cerrado.

Fernando Hierro, Zidane y David Bustamante, entre otros, serán los vecinos de Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Eso sí, no sabemos si se han mudado allí para todo el año o si dejarán esta casa como lugar de vacaciones, que es lo más probable. Nosotros no iríamos allí todo el año, ¿Tú no?