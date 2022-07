Hoy, 22 de julio, es el día en que recordamos a Santa María Magdalena

También simplemente conocida como María de la Magdala, por hacer referencia a su pueblo natal, son muchas las cosas que la Iglesia ha dicho y declarado como verdades sobre ella, pero también los escritores laicos, de modo que nos queda pendiente una pregunta, ¿fue realmente una prostituta o fue la esposa de Jesús? A eso no vamos a poder dar contestación, pero lo que si podemos contarle es lo que el Santoral Católico dice sobre su vida.

Santa María Magdalena

Es de las únicas mujeres que, junto con la Virgen María, protagoniza algunos pasajes importantes del Nuevo Testamento de la Biblia, siendo uno de los más importantes que fue la primera en presenciar y atestiguar la resurrección de Jesucristo. Si figura sin duda ha sido bastante controversial y si revisamos lo que explica en Santoral Católico, se dice que esta santa fue una ‘pecadora pública’, y que sus pecados fueron limpiados por Jesús, acusada de haber cometido adulterio, momento en el que, según las Escrituras, Jesús dijo luego de lo cual se convirtió en su discípula y seguidora. Lo que se cuenta en el nuevo estamento es que Santa María Magdalena fue salvada por el hijo de Dios de ser apedreada por los pobladores, tras ser “quien esté libre de pecado que lance la primera piedra”, lo que fue asociado siempre con las prostitutas o las mujeres que ejercían profesiones infames. De hecho, hasta el nombre le ha dado mala fama, porque significa ‘mujer con el pelo rizado o trenzado’ que era el distintivo de la época de las prostitutas.

Luego de que conoció a Jesús el Nazareno, la vida de Santa María Magdalena cambio totalmente, siendo una de sus fieles seguidoras, que pudo estar presente hasta en el momento de su crucifixión. Otros han considerado que María Magdalena fue un líder entre las seguidoras de Cristo, e incluso se ha llegado a afirmar que esa mujer que supuestamente era una prostituta, en realidad se trataba de una mujer que poseía una buena posición económica y que contribuyó mucho al sostenimiento de los apóstoles, en lugar de ser pobre y dedicarse a vender su cuerpo. Si hasta se le atribuye la creación de un evangelio apócrifo sobre su apostolado.

Hay varias vinculaciones que se han hecho en la historia de la Iglesia en relación a María Magdalena, como la que contó el papa Gregorio en el siglo VI, cuando en una homilía fusionó a las santas María Magdalena, María Betania, hermana de Marta y Lázaro que fue quien lavó los pies de Jesús con sus cabellos; y con la mujer que fue salvada del apedreamiento luego de haber sido acusada de cometer adulterio.

Pero no sólo son los escritos históricos los que se han encargado de difundir la historia y la imagen e Santa María Magdalena como una prostituta regenerada, sino que también ha recibido especial atención en el arte, ya que se trata de una de las figuras del Nuevo Testamento más recreada y en todas esas obras aparece como la pecadora arrepentida, pudiendo observarse que en todas las pinturas en las que aparece al lado de Jesús, se la muestra con la mitad del cuerpo. No importa cuál sea tu creencia personal sobre esta Santa, son muchas las Magdalenas que han sido bautizadas con ese nombre en España y en el resto del mundo, de manera que no te olvides de felicitar a las que conozcas en este día.

No obstante la importancia de Santa María Magdalena, el santoral católico del 21 de julio debe ser completado con los nombres de otros santos y beatos que también son recordados en este día, entre los que recordamos a San Anastasio de Suania, San Cirilo de Antioquía, San Gualterio de Lodi, San Jerónimo de Pavía, San Meneleo de Menat, San Platón de Ancira, Santa Síntiques de Filipos, San Vandregisilo de Fontenelle, Beato Agustín de Biella Fangi y Beato Jacobo Lombardie.