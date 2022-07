Trabajadores y empresas de limpieza de Madrid acuerdan suprimir el turno de tarde con altas temperaturas

Sindicatos y empresas de limpieza de la ciudad de Madrid han acordado este martes por la noche un protocolo de actuación ante olas de calor y que, entre otras cuestiones, recoge eliminar el turno de tarde en los servicios de barrido manual cuando las temperaturas sean altas. Los trabajadores vespertinos pasarán a la mañana.

El protocolo, en este sentido, establece tres escenarios –verde, amarillo y naranja– ante las olas de calor, según los datos y la información que traslade la AEMET.

En el caso de situaciones de alerta amarilla se aplicarán distintas medidas, como no utilizar barredoras y máquinas pala que no tengan aire acondicionado; suprimir labores de desbroce; entregar crema de protección solar a los turnos diurnos y obligatoriedad del uso de la gorra en zonas de sol; y permitir el uso de sopladoras en situaciones específicas del servicio (mercados, mercadillos, etc) “intentando no prolongar su uso” y en una “dotación mínima de dos o más personas que permita la alternancia”.

También el barrido mixto se realizará con sopladoras eléctricas; se desplazará el turno de tarde a la franja de 17.00 a 00.00 horas, “a excepción de equipos de actuación inmediata”; y se priorizarán vehículos con aire acondicionado. En los casos de vehículos sin aire, se realizará una pausa de 10 minutos en un lugar de sombra, transcurrida una hora y media de trabajo. La pausa para bocadillo se hará de 20 a 20.30 horas.

En el escenario naranja, de máxima alerta, se aplicarán las medidas del nivel anterior y no se sacarán vehículos sin aire acondicionado. Además, los servicios de barrido manual del turno de tarde se adelantarán al turno de mañana del mismo día, “cambiando de turno a los trabajadores correspondientes”. Respecto a la vestimenta, el acuerdo señala que “se negociará por las partes la calidad de la ropa”.

“La desgraciada muerte que vivimos el pasado sábado no se puede volver a permitir. Por eso hemos instado a la firma de un acuerdo entre patronal y sindicatos para establecer unas condiciones especiales en ola de calor. Gracias a todos por haberlo hecho posible”, ha afirmado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en un mensaje publicado en redes sociales.

El protocolo, firmado por ASELIP, UGT-SP, CCOO del Hábitat y CGT, tiene su ámbito de aplicación en la temporada estival, con carácter general, en el periodo que va del 1 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive. El Servicio Especial Urgente de Madrid (SELUR)contará con “un vigilante de seguridad y salud” para controlar y vigilar “las medidas de prevención frente al estrés térmico por calor”.

Establece, por otra parte, una serie de recomendaciones generales, como la hidratación, el evitar bebidas azucaradas o priorizar lugares fresco y con sombra, además de ajustar el recorrido del barrido para evitar “las zonas de sol en los momentos de mayor intensidad”, entre otras sugerencias.

El acuerdo llega después de que el pasado viernes un trabajador de 60 años falleciera tras sufrir un golpe de calor mientras trabajaba en labores de limpieza en la avenida de San Diego de Puente de Vallecas.

Este martes, además, un trabajador del servicio de limpieza de Madrid de 58 años está en estado grave al haber sufrido un golpe de calor cuando trabajaba en una calle del distrito de Arganzuela.