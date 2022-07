Famosos que no te vas a creer que han hecho cine porno

James Franco

En realidad, la cinta de James Franco no llegó a ver la luz, porque no fue una producción industrial, sino una cinta casera que había grabado con una de sus novias, y con la que tenía la intención de comercializarla. Hay que entenderlo: era joven y pensó que el cine para adultos sería una vía de lo más rápida para alcanzar algo que anhelaba, que era ser actor.

A pesar de ese fracaso comercializando la película, la verdad es que no le ha ido tan mal, porque es uno de los actores más famosos de Hollywood, no le falta nada de trabajo, y además, puede disfrutar de una vida cómoda, y feliz, a su manera. Así que hay que decir que a pesar de no haber visto esa famosa cinta, el porno no le afectó para nada en su carrera.