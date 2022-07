Ya es mediodía: la colaboradora a la que ha menospreciado Mediaset

Los cambios de aires laborales no siempre son bien aceptados en televisión. La pequeña pantalla parece no tener memoria cuando uno de los trabajadores que forma parte de una cadena decide emprender una nueva aventura profesional. En la competencia, claro está. Algo que no todo el mundo ve con buenos ojos, al menos de puertas para fuera.

Este ha sido el caso de la presentadora Sonsoles Ónega, que recientemente decidió cambiar los platos de la que hasta el momento había sido su casa, Mediaset, por el desafío de empezar a formar parte de Atresmedia. Una situación que además se produce al tiempo que Antena 3 ha conseguido superar finalmente en audiencia a Telecinco, una situación que puede provocar que los cuchillos de la pequeña pantalla vuelen como nunca.