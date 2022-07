Lugares de Madrid para darte un chapuzón sin viajar a la playa

No tener playa no tiene por qué ser sinónimo de no aprovechar el verano y el calor para darse un buen baño de vez en cuando. Y si no, que se lo digan a Madrid. Aunque la capital carece de costa, existen alternativas más o menos cercanas en los que poder pasar un día refrescante con familia o con amigos.

¿Estás pensando en visitar algún sitio próximo a Madrid para darte un chapuzón? Pues aquí te dejamos algunas opciones interesantes con las que combatir las altas temperaturas de la época estival.