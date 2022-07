Formas de quedar embarazada sin quererlo

Abrir un preservativo con los dientes

Aunque parezca una tontería, el simple hecho de abrir un preservativo con los dientes puede provocar un embarazo no deseado. Es cierto que los nervios pueden hacer que quieras ir rápido y que por eso uses los dientes. Pero eso no es, precisamente, lo más recomendable.

Si usas los dientes para abrir el preservativo, es posible que, sin querer, perfores el condón. ¿Qué significa esto? Que estará roto aunque tú no lo hayas visto. Recuerda que cualquier tipo de boquete, por pequeño que sea, ya te está poniendo en riesgo.