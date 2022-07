Lo único que puede dar al traste el fichaje de Koundé por el Barcelona

El Barcelona entre la espada y la pared

Desde la entidad deportiva catalana están tratando de concretar fichajes en este ciclo. Ellos saben que están contra las cuerdas para salir airosos ante varias pujas.

Sin embargo, no piensan bajar la guardia y hasta que no sepan que están fuera de esos traspasos no dejarán de intentarlo.

Koundé es uno de sus objetivos inmediatos. Pero como muchos fichajes en este club, están en lista de espera, aunque el tiempo no es el mejor aliado para ellos.