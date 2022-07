Milhojas de patatas y calabacín: una receta fácil con mucho sabor

Uno de los ingredientes más sanos que existen, pero también, menos atractivos para comer, son las verduras. Estas entran con mucha dificultad en la dieta de muchos adultos y, sobre todo, de niños, quienes en su mayoría las suelen repudiar.

Pero eso es porque aún no han probado este espectacular milhojas de patatas y verduras. Una receta fácil y sabrosa. Descubre en el siguiente artículo cómo realizarla e imítala en casa.

Dieta equilibrada

Foto: iStock

Uno de los aspectos más importantes para nuestra salud, tanto física como mental, es adquirir un buen hábito alimenticio. Es decir, mantener una dieta equilibrada y baja en grasas nocivas para nuestro bienestar.

Es por ello que deberemos de alimentarnos en gran medida de alimentos como son las verduras y la fruta. Esto se traduce, en muchos casos, en una mente clara y un aspecto físico cuidado.

Forma de comer verduras

Foto: Pixabay

En este caso, hablaremos de una receta en concreto que nos ayudará a mantener una receta sana, sin por ello, renunciar al gusto de tener un exquisito sabor en boca mientras comemos. Se trata de un magnífico milhojas elaborado, principalmente, con patatas y calabacín.

Este plato es una manera de incorporar a nuestra dieta las verduras, que pueden resultar algo sosas al ingerirlas cocidas y sin ningún acompañante. Es una elaboración sabrosísima y, por lo tanto, ideal para nuestro objetivo.

Receta muy fácil de hacer

Por otra parte, se tarta de una receta muy fácil de preparar. Tan solo tardaremos unos minutos en dejarlo listo para su cocción al horno, que es lo que más tarda.

Es decir, cocinar este milhojas son todo ventajas. No solo por su valor nutricional y los beneficios en nuestra salud de este, sino también porque ahorraremos mucho tiempo de cocinado.

Un sabor espectacular sin carne

Foto: Pixabay

También es destacable el hecho de que se trata de un plato muy económico. En gran medida porque no aparece ningún tipo de carne en la elaboración, la cual, suele ser más cara que las verduras y resto de ingredientes que necesitamos.

Encima, no echaremos en falta a la carne ya que el sabor está asegurado con esta fabulosa receta. Si aún piensas que comer verduras es aburrido, es porque no has probado esta forma de consumirlas.

Ingredientes

Foto: iStock

Con el fin de realizar esta elaboración para cuatro comensales necesitaremos los siguientes ingredientes. Cinco patatas, dos calabacines, media taza de salsa de tomate, un trozo de queso vegano, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta y otra cucharadita de orégano.

Como verás, son todo ingredientes muy económicos con los que podrás confeccionar un plato de calidad como es este milhojas. Además, a excepción del queso vegano que, quizás, pueda ser algo más complicado de encontrar, son alimentos muy fáciles de hallar en cualquier supermercado o tienda de alimentación.

Elaboración

Foto: iStock

Como hemos mencionado ya, se trata de un plato muy sencillo de elaborar. Lo primero que debemos de hacer es pelar tanto las patatas como los calabacines y cortarlos, ambos, en láminas. Lo puedes hacer, si tienes, en un robot de cocina.

Una vez realizado este paso, hay que coger una bandeja de horno, embadurnar ligeramente su superficie con un poco de aceite para que no se quemen los ingredientes y colocar una capa de patata.

Por encima de esta, añadimos una de calabacín, y después otra capa de salsa de tomate y queso. Repite el proceso hasta que se acaben los ingredientes. Salpimienta todas las capaz y acaba con una de queso. Por último, añade orégano al gusto por encima.

Cocción y listo

Foto: iStock

Una vez tengamos la receta preparada, ya solo nos queda cocinarla. Para ello, precalienta el horno a 180 grados y hornea la receta durante 30-40 minutos.

Asegúrate que las verduras se hayan hecho y que el queso se haya fundido de manera perfecta. Ten cuidado, por ello, de no quemar esta elaboración, sabemos que es muy fácil tener descuidos con el horno.

Acompañante

Foto: iStock

Esta receta puede ser, perfectamente un plato único, es decir, comer solo este milhojas sin la necesidad de acompañarlo de nada. No obstante, si queremos acompañar esta elaboración lo ideal es hacerlo junto a unas verduras asadas o de unos champiñones salteados con ajo y perejil.

De esta manera, acompañaremos nuestra elaboración con más verduras con el objetivo de mantener una línea baja en calorías. Sin embargo, es posible acompañar este milhojas con un filete de pollo o pavo a la plancha, o de un pescado al horno.

Un plato que enamora

El milhojas de patata y calabacín sin duda es una opción perfecta en las ocasiones que invitas a gente a comer a casa. Se trata de un plato que enamora y con el que solo recibirás buenas críticas.

Invita a tus amigos o familiares a que degusten este increíble plato con el que conquistarás su paladar. No lo dudes e intenta imitar esta elaboración.

Menos carne en tu dieta

Foto: Pixabay

Además, y como has podido comprobar, no hay rastro de productos animales en esta elaboración. Incluso el queso es vegano, por lo que se trata, sin duda, de una receta muy poco calórica.

Es una manera muy sabrosa de comer más verduras y, por otro lado, de comer menos carne. Esta cuenta con proteínas buenas para nuestro organismo, pero su consumo en exceso está detrás de multitud de problemas de salud.