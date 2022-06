Cómo disimular un chupetón en el cuello

El nombre científico que recibe un chupetón en el cuello es el de sugilación, y nos estamos refiriendo a todas esas marcas moradas a las que llamamos comúnmente chupetazo, chupete, chupón o chupetón que nos queda en una parte cercana a la cara en las que nos han dado un beso especialmente fuerte, así que si no te interesa que los demás lo vean, tienes que aprender a disimularlo o cubrirlo, y eso es lo que te vamos a enseñar en este artículo.

¿Qué es un chupetón en el cuello?

Como dijimos antes, también llamada sugilación, es una clase de hematoma, al que también llamamos equimosis, que se causa cuando una boca succiona fuertemente en el área de nuestro cuello.

Es normal que entre parejas, sobre todo cuando están sosteniendo actividades sexuales o cuando se están besando de manera apasionada, uno de ellos le dé al otro un beso excepcionalmente fuerte y apasionado, dejándole a la pareja una marca en el cuello. El inconveniente principal es que dejan una marca visible en el cuello, de modo que quien la ve se imagina la manera en que te la hicieron.

¿Con qué materiales se puede disimular un chupetón en el cuello?

Para ocultar un chupetón en el cuello puedes utilizar maquillajes, un jersey con el cuello alto, usar una bufanda o emplear un truco con una cuchara. La forma más sencilla, que seguramente ya se te ocurrió, es usar un jersey que tenga un cuello alto o usar una bufanda o un pañuelo, lo que ocurre es que no siempre podrás hacer uso de estos artículos, en particular si estamos en verano.

¿Qué más puedo hacer para disimular un chupetón?

Una medida sencilla que puedes emplear es usar un peine y peinarte suavemente en el chupetón, lo que va a hacer que la sangre que se aglutinó en el hematoma comience a circular, lo que hará que el chupetón se vaya desvaneciendo de una manera más sencilla.

Puedes usar tiritas

Ciertamente, el chupetón puede ser cubierto usando una tirita, aunque tendrá un aspecto extraño porque el cuello es un área en la que es poco común que las personas se hagan heridas, de modo que será inevitable que todo el mundo te pregunte qué fue lo que te pasó, y tus respuestas siempre darán lugar a suspicacias.

Emplear maquillaje

Una medida eficaz y sencilla para disimular un chupetón es que uses una base de maquillaje que tenga el color de tu piel y la apliques por todo tu cuello, si es lo más parecido a tu color de piel mucho mejor, porque se disimulará el hecho de que te has puesto maquillaje, de otro modo, lo que vas a lograr es el efecto contrario, pues cuando se den cuenta de que te has puesto base de maquillaje en el cuello, todos llegarán a la conclusión de que lo has hecho para disimular un chupetón.

¿Pasta de dientes?

Aunque no lo creas, si se puede usar de manera eficaz la pasta de dientes para disimular un chupetón, lo que tienes que hacer es colocarte la pasta en le moretón y sus alrededores y frotar de forma circular con tus dedos cuando te des cuenta que lo tienes, y al día siguiente podrás repetir el procedimiento y hasta complementarlo con una crema para los hematomas y verás que se va desvaneciendo rápidamente.

Combina el vinagre con la sal y el agua tibia

Puedes calentar agua y colocarla en un bol, mezclando en ella sal gruesa o vinagre, y empapa un paño en la mezcla, luego procede a colocarlo encima del chupetón para que la sangre acumulada en el hematoma comience a difuminarse. Quita el paño y deja que la zona del cuello se seque al aire y cuando esté seco puedes pasarle por encima un peine que tenga cerdas delgadas, y verás que hará efecto más rápido.

Usar aloe vera

Si tienes aloe vera, puedes colocarte encima del hematoma un cristal de esta planta, y con ello vas a acelerar el proceso de curación, haciendo que el hematoma desaparezca de forma más rápida, reduciendo al mismo tiempo el dolor y la inflamación.

¿Se puede usar cucharas?

Tal como las podemos usar en las ojeras, puedes colocar una cuchara en el congelador de tu nevera y cuando se encuentre bien fría, la colocas encima del área en la que tienes el hematoma del chupetón, haciendo presión constante sobre ella y repitiendo la actividad cada vez que sea necesario, con lo que comenzará a difuminarse el color morado y la zona se verá mejor.

¿Puedo usar un corrector de maquillaje?

Por supuesto que sí, aunque ello va a depender del grado de color que tenga el hematoma que te dejó en chupetón, porque eso va a determinar el color correcto de corrector que debes emplear. Si el chupetón es de color rojo, lo que debes hacer es usar un corrector de color verde, pero si el chupetón está completamente morado, tienes que usar un corrector de color amarillo.

Si resulta que el chupetón es de color azulado, puedes aplicar un corrector de color naranja y si el chupetón en marrón, debes usar un corrector rosado. Después de aplicado el corrector, es probable que tengas que utilizar también una base para maquillaje, o polvos de maquillaje, y puedes sellar el resultado con un aspersor de agua, lo dejas secar y la cobertura quedará lista, durará por mucho tiempo y no se verá.

¿Cuál es la causa de que aparezca un chupetón en el cuello?

Cuando recibimos una succión muy fuerte en el cuello, lo que ocurre es que los vasos sanguíneos que se encuentran bajo la piel estallan, de modo que la sangre se va a acumular en una zona pequeña, creando un hematoma. Normalmente se curan solos con el paso del tiempo, pero si no quieres que los demás los vean, y no deseas que te hagan preguntas indiscretas, lo que tienes que hacer es tratar de disimularlos con cualquiera de las técnicas de las que te hemos comentado.