De Castlevania a Silent Hill: grandes videojuegos olvidados que deben volver

Puede haber muchos motivos por los que, de repente, una serie de videojuegos deje de tener continuidad. Ya sea por el desinterés de sus responsables, el patinazo de una de sus últimas entregas o una mera cuestión de mercado y márketing, hay títulos que echamos de menos. Algunos de ellos, además, más que reconocidos dentro del sector.

En este artículo vamos a repasar algunos grandes nombres de videojuegos que nos gustaría ver de vuelta. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección?

Castlevania

La eterna lucha entre el clan Belmont y Drácula lleva varios años desaparecida. Y en este caso la razón parece obvia: Konami, la compañía detrás del juego, parece haber perdido las ganas de dar nueva vida a la mayoría de su catálogo, centrándose en otros negocios diferentes.

En los últimos años apareció la alternativa de Bloodstained, una especie de Symphony of the Night de marca blanca, pero no, no es lo mismo.

