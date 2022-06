Boda a la vista: los protagonistas de Stranger Things que han decidido casarse

El pacto de boda entre los actores de Stranger Things

La actriz Millie Bobby Brown ha confesado que tiene un pacto de boda con Noah Schnapp, que interpreta a Will en ‘Stranger Things’. También ha contado cómo es la buena relación que tienen desde que se conocieron, y la amistad que mantienen desde entonces: “Hemos construido una bonita amistad juntos”. Así lo ha detallado Bobby Brown en una entrevista a MTV News junto a su co-star: “Y eres una de las amistades más largas que he tenido. No sé si lo sabías, yo no crecí en un colegio, así que no tengo amigos de la infancia. Así que eres una de las personas más cercanas para mí en ese sentido”.