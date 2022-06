Cómo hacer unos hot cakes fáciles y rápidos

Si se te antoja un desayuno diferente y delicioso, unos hot cakes son la mejor opción. Con ingredientes similares a los crepes, estas tortitas, pancakes, tortitas americanas u hot cakes, resultan más esponjosos, saciantes y divertidos para los niños, quienes los saborean llenos de felicidad.

Prepararlos en casa no es para nada complicado y con esta receta que hoy te presento, no solo los podrás hacer de una forma muy fácil, sino que también los tendrás listos muy rápido. No te pierdas ningún detalle y date le gusto de disfrutarlos.

Conoce quién gana: Crepes o tortitas americanas, ¿Cuáles están más ricas?