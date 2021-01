Ocasionalmente, te haces la idea de que aquello que es peligroso para la salud es tu mejor aliado. Aunque, muchos productos estén elaborados con él, para que te lo creas, debes ser precavido antes de comprarlo o consumirlo. Nunca está de más investigar acerca de lo que consumes. Por ese motivo hoy te contamos qué es el glutamato.

¿Qué es el glutamato?

Este producto de alto consumo es el glutamato monosódico, también conocido como glutamato de sodio. Es un aminoácido glutámico, un tipo de sal contenida en la naturaleza.

Es, además, una sal utilizada en la industria de los alimentos porque acentúa el sabor de otras sustancias es por ello que también se utiliza en recetas dulces. Igualmente, equilibra y armoniza los elementos que componen un plato principal en la mesa.

Por otra parte, es empleado como elemento principal en los cubos de caldo, que a su vez sirven para elaborar las mejores recetas de caldo de pollo, caldo de res, de pescado y verduras, es por eso que no debes comer fideos instantáneos. Asimismo, es usado en recetas de salsas, guisos, sopas, arroces y pastas.

Sin embargo, no solo lo encuentras en estos cubos, también está presente en alimentos enlatados, alimentos salados congelados, en productos envasados, entre otros. Esto, por su capacidad de aportar un sabor mucho más concentrado.

Pese a que es producto que suelen contener alimentos procesados, resulta que al consumir ciertos alimentos en su estado natural, de igual manera estás consumiendo el glutamato de sodio en las carnes, las espinacas y los champiñones. Pero, tomando en cuenta que este compuesto es resultado de un proceso químico.

Cabe destacar, que algunos de los nombres comerciales del glutamato de sodio son Ajinomoto y Vetsin.

El glutamato: usos

La vida en el mundo avanza en proporción directa al transcurrir de los años. Es decir, ambas se convierten en una relación que afecta una sobre otras.

Por otra parte, estas dos influyen en otros factores como son la tecnología. En ese sentido, esta última también sufre transformaciones a medida que la curva del tiempo asciende, y con la evolución tecnológica, también cambian nuestras necesidades.

Todo se ve involucrado en un circuito que funciona de manera correcta. Es por ese motivo, que de acuerdo a tus necesidades de la vida diaria, las cuales, con el tiempo exigen sencillez, rapidez y facilidad (en los procesos del hogar y del trabajo, por ejemplo), las grandes industrias han empleado tecnologías que te vuelvan menos complicados tus día a día.

Esta es la razón por la cual se aprovecharon las cualidades el glutamato de sodio. Para proporcionarte a ti y muchas personas en el mundo, la facilidad de saborizar tus alimentos sin perder tiempo.

No obstante, quienes descubrieron estas interesantes características, pudieron no haber anticipado las consecuencias nefastas que tiene el glutamato de sodio para la salud de millones de consumidores.

El glutamato de sodio, puede emplearse para potenciar la sazón de carnes rojas, pescados, carnes blancas, sopas, salsas y otros. Sirve, específicamente para dar sabor a tus comidas. En una concentración correcta, el glutamato funcionará de manera adecuada, pero, si te excedes, desempeñará un rol muy distinto al deseado.

¿Por qué debemos evitar el glutamato?

Como te hemos mencionado anteriormente, el glutamato es un compuesto químico presente en la naturaleza, que ha servido para aligerar un poco la carga en la vida de las personas, a consecuencia de los aprietos a los que la conducen los compromisos de la actualidad.

No importa como lo veas, quizás quieras facilitar el almuerzo elaborando un caldo delicioso y uses un cubo de caldo. O necesitas sazonar la salsa para la pasta y no encuentras más remedio a la urgencia del día, que agregarle carne procesada que contiene glutamato.

Entonces, descubres que hay una serie de causas que te llevan a usar este tipo de alimentos procesados por lo rápido que resuelven tus comidas.

Sin embargo, tu salud debería estar primero, es por ello que te aconsejamos disminuir en gran medida, el consumo de productos que contenga glutamato. El cual, además tiene altos contenidos de sal y grasas en su composición química.

Efectos del consumo de glutamato en nuestro cuerpo

Existe en nuestros días un debate importante respecto al uso y consumo de alimentos que contengan el glutamato de sodio, debido a las consecuencias que puede tener en la salud.

Diversos estudios han arrojado que el glutamato está asociado a varios síntomas denominados “síndrome del restaurante chino”, esto en relación a los malestares que sintió un ciudadano chino al ingerir unos alimentos en un restaurante chino ubicado en Estados Unidos.

Debemos hacer énfasis, en que los expertos añadieron a este conjunto de síntomas, otros factores como la posibilidad de que las personas fuesen alérgicas a este componente. Aunque, los estudiosos tengan esta opinión, nosotros te advertimos tratar de disminuir el consumo de alimentos que poseen glutamato en su composición.

Entre los síntomas que puede producir el consumo de glutamato de sodio, están vómitos, reacciones alérgicas, afecciones en la piel y otros, a los que se suman efectos adversos en el sistema nervioso y provocan una estimulación excesiva en las neuronas, lo que las lleva a un agotamiento previo a su destrucción.

Otros de los síntomas del “síndrome del restaurante chino” que causa el consumo de glutamo de sodio son:

Dolores de cabeza

Migrañas

Espasmos musculares

Náuseas

Alergias

Ataques epilépticos

Depresión e irregularidades cardíaca

Por otro lado, para las personas que padecen de hipertensión es sumamente riesgoso, por lo que se recomienda no consumirlo por nada del mundo.

Soluciones alternas al uso de glutamato

No debes perder la esperanza, por eliminar o disminuir el consumo de glutamato en tu dieta, tus comidas no tendrán mal sabor. Contrario a eso, te damos la grata noticia de que puedes acentuar los sabores de tus alimentos usando sustancias alternativas.

Paralelamente al glutamato, algunas de estas sustancias que sirven para acentuar el gusto de tus platos, y que conformemente brindan beneficio a tu salud, son las hierbas aromáticas o especias, las verduras, aliños, aderezos naturales que puedes sembrar en tu propia huerta.