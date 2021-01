Passenger acaba de publicar “Songs for the drunk and broken hearted” su 13º álbum. Se acompaña con el recién estrenado videoclip del nuevo single, ‘Sword From The Stone’ :

“Songs for the drunk and broken hearted” ha sido compuesto por Mike Rosenberg (aka Passenger) contando con producción y mezcla de Chris Vallejo, incluyendo ilustraciones diseñadas por Sarah Larnach. Está formado por diez canciones nuevas que reflejan su nueva situación sentimental tras quedarse nuevamente soltero.

1.Sword from the stone

2.Tip of my tongue

3.What you’re waiting for

4.The way the I love you

5.Remember to forget

6.Sandstorm

7.A song for the drunk and broken hearted

8.Suzanne

9.Nothing aches like a broken heart

10.London in the spring

La edición deluxe en CD y vinilo incluye versiones acústicas de las canciones en orden contrario. Como sencillos promocionales anteriores a ‘Sword from the stone’ (cuyo video oficial ha sido dirigido por Raja Virdi) se lanzaron ‘The way the I love you’, ‘London in the spring’, ‘A song for the drunk and broken hearted’, ‘Suzanne’ y ‘Remember to forget’.

El éxito de Passenger con ‘Let her go’

Passenger, el proyecto musical del británico Mike Rosemberg, fue conocido por presentarse en las calles, pasando luego a tocar en estadios, gracias al apoyo de su amigo cantante Ed Sheeran y debido al éxito de ‘Let Her Go’ (2012) que llegó al #1 en muchos países (es la 3º canción más buscada en Shazam de la historia), incluido en su álbum “All the Little Lights”. Su apodo proviene de la banda de folk-rock de la que fue el cofundador, vocalista principal y compositor pero cuando los miembros de la banda decidieron seguir su propio camino en 2009, él optó por mantener el nombre en su etapa como solista.

“Songs for the drunk and broken hearted” estaba programado en principio para el mes de mayo de 2020, pero Passenger lo retrasó debido a las circunstancias sanitarias (también aprovechó para incluirle otras canciones). El nuevo disco ha sido presentado el pasado domingo con un show exclusivo en streaming desde el Royal Albert Hall londinense, pero se espera también lo pueda hacer en fechas de conciertos en Marbella, Madrid y Barcelona para agosto y octubre de este 2021.