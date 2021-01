Son muchas las ocasiones especiales que ameritan de hacer un obsequio como forma de felicitación o agradecimiento, pero si eres de los que nunca sabe cuál sería el mejor regalo para alguien ¡No te preocupes! Para eso se inventaron los cheques regalo de Amazon, donde le otorgarás a la persona la posibilidad de escoger por sí mismo lo que más desee y aprovechar los mejores descuentos de hoy en pequeños electrodomésticos.

Si te has planteado sorprender a alguien con un regalo y no sabes cómo, no dejes de leer este artículo para enterarte de la forma más moderna de dar obsequios increíbles a través de una plataforma online, que además te ofrece 10 artefactos de los más extraños que nos encantan.

¿Qué es el cheque regalo de Amazon?

Un cheque regalo de Amazon se refiere a una especie de cupón que puedes canjear dentro de la misma plataforma por los productos que desees, sin que exceda el precio límite ya seleccionado previamente. Puede llegar a ti en forma física en un papel impreso o de forma digital por e-mail, dependiendo de la opción que eligió el emitente.

Estos cheques pueden ser de la cantidad de dinero que desees, dicho valor se te añadirá al saldo de cheques regalos que se descontarán en el próximo pedido que hagas, respetando una fecha de caducidad. Además, Amazon te permite personalizar las tarjetas de acuerdo a la ocasión, incluso añadir fotos personales en ella.

Utilidad de los cheque regalo de Amazon

Como ya mencionamos, el cheque regalo de Amazon le permite a la persona que lo recibe canjearlo para comprar el producto que más le resulte apropiado para el momento. Es decir, no tendrás que pasar horas pensando cual sería el regalo ideal y dejarías que lo escogiera por sí mismo dentro de la extensa plataforma.

Por otra parte, si eres tu quien recibe uno, tienes la opción de ahorrarlo y guardarlo para el momento que creas más oportuno, tan solo debes asegurarte de no seleccionar la opción de usar tu cheque regalo cuando estés a punto de hacer un pedido y así se te cobrará de tu método de pago habitual.

Esta es una opción muy utilizada por las empresas de trabajo para darles a sus empleados regalos por ocasiones especiales como aniversarios, navidades y bonos extras.

¿Cómo enviar un cheque regalo de Amazon correctamente?

Ahora bien, si deseas regalarle a alguien un cheque de regalo Amazon pero no estás seguro de cómo hacerlo, a continuación te mostramos el proceso para que no presentes inconvenientes a la hora de realizarlo.

En el menú ubicado a la izquierda de la página de Amazon, presiona la opción de Cheques Regalo para iniciar con el trámite de tu obsequio. Se te abrirán varias opciones de cheques que puedes regalar, tanto físicos como virtuales. Esta parte queda a tu preferencia de como quieras entregar el regalo. Cuando hayas seleccionado el tipo de cheque, se te mostrarán en pantalla varias opciones para personalizarlo como desees. Incluso puedes insertar fotos o videos si elegiste que fuese digital. También hay una opción de cheque estándar por si no mucha decoración. Una vez elegido el diseño, procede a seleccionar el importe del cheque. Esto no es más que la cantidad de dinero que quieras cargar para la persona que lo reciba. Llena una serie de datos que se te piden para realizar el envío del regalo correctamente, como correo electrónico, nombres o dirección si elegiste que fuese un papel físico. Por último, selecciona la opción de Añadir a cesta o de Comprar ya, puesto que la forma de pagar estos cheques es igual que a la de cualquier otro producto. ¡Y listo!

¿Cómo gastar tu cheque regalo de Amazon?

Por otro lado, si has recibido un cheque regalo de Amazon por primera vez y no sabes cómo emplearlo en alguna de tus compras, te explicaremos el paso a paso para que lo apliques de forma correcta y evitando errores.

Revisa el extenso catálogo que te ofrece la plataforma y cuando decidas el o los productos elegibles que desees comprar, añádelos a la cesta como harías habitualmente. Antes de ejercer tu compra, necesitarás aceptar el cheque regalo, para ello procede a entrar en la página que tiene por nombre Seleccionar un método de pago, ubicada en el menú de la izquierda. Luego, veras en pantalla una sección de Tarjetas regalo y cheques regalo promocionales que deberás abrir y se te pedirá introducir tu código promocional presente en el cheque. Al haber escrito el código, selecciona Aplicar para dar por aceptado el cheque regalo. Recuerda no colocar espacios al principio, al final o entre los números y letras que posea el código. Por último, tramita el pedido. Si el código se ha aplicado correctamente, se te reflejará en la página del producto deseado la opción de usar cheque regalo, lo seleccionas y tu compra se habrá realizado.

Restricciones de uso de los cheques regalo de Amazon

Existen varios aspectos a tomar en cuenta sobre los cheques regalo de Amazon, tanto si la recibes tu como si eres quien la regala. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, te mencionamos a continuación ciertas advertencias

Si el precio de un producto que desees se excede del límite del cheque, se te pedirá añadir otro método de pago para completar el monto total.

para completar el monto total. Si tienes aceptado uno o varios cheques regalo en tu cuenta y no los has utilizado, estos se guardarán hasta que los uses o se expiren.

Los cheques regalo se pueden transferir a otras cuentas una vez los apliques, sin embargo solo funciona si nunca has utilizado el código para canjear un producto.

para canjear un producto. Evita comprar un cheque regalo a terceras personas fuera de la plataforma Amazon, la empresa no se hace responsables de estafas ni garantiza que estos sean verdaderos.

De momento, esa es toda la información que necesitas conocer para poder utilizar este nuevo método proporcionado por Amazon, que sin lugar a dudas facilita la elección de regalos para algún ser querido por medio de un cheque virtual que pueden utilizar a su gusto.