La programación del primer trimestre de 2021 del teatro Juan Bravo de Segovia, recuperará obras que se suspendieron por la pandemia y contará, entre otros grandes nombres con Aitana Sánchez-Gijón, Concha Velasco o Juan Diego Botto, según la asegurado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, quien ha presentado esta programación.

“Variedad y calidad” de una programación que dará comienzo el próximo domingo, 17 de enero, y concluirá el 26 de marzo, según ha aseverado el presidente de la institución provincial.

El teatro acogerá diversas actuaciones que abarcan desde la danza teatralizada y la danza contemporánea hasta obras cómicas, dramáticas y poéticas o géneros musicales como el blues, el rock o el jazz.

La “calidad” de la programación se basa, según declaraciones del presidente en tres nombres, el de Aitana Sánchez- Gijón, quien actuará el día 17 de enero con un un texto de Juan Carlos Rubio y bajo la dirección y acompañamiento del prestigioso bailarín Chevi Murada en el montaje ‘Juana’, que se tuvo que aplazar porel confinamiento en marzo y que, al igual que otros espectáculos que en su día fueron programados para el tercer trimestre de 2020 han sido recuperados y reprogramados.

“Que muchos espectáculos estén en este calendario es fruto delempeño y el esfuerzo por no privar a los segovianos de importantes funciones que ya entraban en los planes del Teatro antes de que diese comienzo la pandemia”, ha afirmadó De Vicente, quie se ha referida con ello también a la presencia de Concha Velasco en Segovia el próximo 20 de febrero con ‘La habitación de María’.

El tercer nombre aportado por De Vicente es el del actor argentino Juan Diego Botto, quien actuará en el Teatro Juan Bravo bajo ladirección de Sergio Peris-Mencheta, que ya deleitó al público segoviano en febrero de 2019 con ‘Lehman Trilogy’ y ahora presenta ‘Una noche sin luna’.

El texto está inspirado en la obra y la vida de FedericoGarcía Lorca y, según anticipaba Miguel Ángel de Vicente, “será uno de los grandes montajes de estos meses”. El Teatro ha confirmado dos funciones de este montaje, una el 5 de marzo y otra el 6.

“Vuelen a por las entradas”, ha recomendado el presidente, quien ha señalado, además, que las butacas del Juan Bravo también serán testigo de múltiples formatos de montajes teatrales con las representaciones de ‘Don Quijote somos todos’ el 30 de enero; ‘Curva España’ el 5 de febrero, ‘Horror, el show que nunca se debió hacer’, la pieza de teatro improvisado ‘Jardines’ el 12 de febrero, ‘Mi dolor es’ de la segoviana Esther Berzal el 12 de marzo y ‘Napoleón o el complejo de Épico’, con la que dará por concluido el trimestre el 26 de marzo.

La música y la danza no faltarán en el calendario de este primer trimestre de 2021 y el presidente ha anunciado para los meses de febrero y marzo, por un lado, las actuaciones de Red House, Tricia Evy, Andrea Motis y el grupo de R&B y rock&roll Mike Sanchez and his Doopin&Five, dentro del Ciclo ‘El mejor jazz, blues, rock y soul’ y, por otro, la presencia de las compañías La Sala y Cielo Raso en el ciclo de danza ‘Innovadanza’.

A esto también se unen obras para los más pequeños como un espectáculo de circo musical titulado ‘Yee Haw’ el 24 de enero, el 29 de enero el montaje inspirado en el circo de Picasso ‘Acróbata y arlequín’. Además, y con la sostenibilidad del planeta y el poder de los pequeños gestos para lograr grandes cambios, el 28 de febrero se representará para ellos la pieza de danza teatralizada ‘Deshielo’ y el 7 de marzo la obra ‘Semente, el hombre que plantaba árboles’.

Por último, y como se ha venido llevando a cabo en los últimos meses, el director del Teatro ha explicado que la venta de entradas, que estarán disponibles en taquilla y en la plataforma Tickentradas, se irá realizando de forma progresiva.

De este modo, desde esta semana y hasta el próximo día 20 defebrero, se podrán adquirir las entradas de los espectáculos programados entre esas fechas. Las entradas para las funciones programadas entre el 21 de febrero y el 26 de marzo serán puestas a la venta a partir del 10 de febrero.